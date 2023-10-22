Новая почта опубликовала имена погибших в Харьковской области сотрудников

Новая почта опубликовала имена и возраст своих сотрудников, погибших в результате российского удара по отделению в Харьковской области.
Новая почта назвала имена погибших сотрудников
В результате ракетного удара 21 октября погибли шесть сотрудников почты:
Александр Темников, 31 год
Дмитрий Герасичкин, 30 лет
Артем Акопов, 21 год
Александр Бижанов, 22 года
Владислав Панков, 28 лет
Алексей Ермола, 23 года
Что известно об ударе по отделению Новой почты
21 октября около 22:15 российские войска нанесли ракетный удар по терминалу «Новой почты» в пгт Коротич Харьковского района.
По предварительным данным, обстрел был произведен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области.
В результате удара произошел пожар на площади около 300 кв.м. Терминал почти полностью разрушен, повреждены грузовые автомобили.
Известно о 17 пострадавших. Все пострадавшие – работники предприятия.
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