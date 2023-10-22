Новая почта опубликовала имена погибших в Харьковской области сотрудников

Новая почта опубликовала имена и возраст своих сотрудников, погибших в результате российского удара по отделению в Харьковской области.

Новая почта назвала имена погибших сотрудников

В результате ракетного удара 21 октября погибли шесть сотрудников почты:

Александр Темников, 31 год

Дмитрий Герасичкин, 30 лет

Артем Акопов, 21 год

Александр Бижанов, 22 года

Владислав Панков, 28 лет

Алексей Ермола, 23 года

Мы обязательно расскажем о каждом. Мы на связи с семьями. Вечная и светлая память нашим коллегам. Искренние соболезнования родным и близким. Поделиться

Что известно об ударе по отделению Новой почты

21 октября около 22:15 российские войска нанесли ракетный удар по терминалу «Новой почты» в пгт Коротич Харьковского района.

По предварительным данным, обстрел был произведен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области.

В результате удара произошел пожар на площади около 300 кв.м. Терминал почти полностью разрушен, повреждены грузовые автомобили.

Известно о 17 пострадавших. Все пострадавшие – работники предприятия.