Удар РФ по отделению Новой Почты. В Харьковской области идентифицировали шестого погибшего

Полиция закончила идентификацию всех шести погибших в результате российского удара по отделению Новой Почты в пгт Коротич Харьковской области.

Что известно об ударе РФ по отделению Новой Почты

Начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил об окончании идентификации погибших в результате российского удара.

Болвинов рассказал, что тело шестого погибшего – 30-летнего мужчины – так сильно обгорело, что родители не смогли узнать его.

Мы вывели ДНК-профиль погибшего и сравнили с его отцом, имеем совпадение. Мы подтверждаем, что человек, которого достали с места трагедии, идентифицирован. Поделиться

На сегодня известно о 17 пострадавших. Все шесть погибших были мужчинами среднего возраста и проживали в близлежащих населенных пунктах области.

Все пострадавшие – работники предприятия.

Что известно об атаке РФ

21 октября около 22:15 российские войска нанесли ракетный удар по терминалу «Новой почты» в пгт Коротич Харьковского района.

По предварительным данным, обстрел был произведен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области.

В результате удара произошел пожар на площади около 300 кв.м. Терминал почти полностью разрушен, повреждены грузовые автомобили.