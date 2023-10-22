Удар РФ по отделению Новой Почты. В Харьковской области идентифицировали шестого погибшего

Полиция закончила идентификацию всех шести погибших в результате российского удара по отделению Новой Почты в пгт Коротич Харьковской области.
Что известно об ударе РФ по отделению Новой Почты
Начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил об окончании идентификации погибших в результате российского удара.
Болвинов рассказал, что тело шестого погибшего – 30-летнего мужчины – так сильно обгорело, что родители не смогли узнать его.
На сегодня известно о 17 пострадавших. Все шесть погибших были мужчинами среднего возраста и проживали в близлежащих населенных пунктах области.
Все пострадавшие – работники предприятия.
Что известно об атаке РФ
21 октября около 22:15 российские войска нанесли ракетный удар по терминалу «Новой почты» в пгт Коротич Харьковского района.
По предварительным данным, обстрел был произведен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области.
В результате удара произошел пожар на площади около 300 кв.м. Терминал почти полностью разрушен, повреждены грузовые автомобили.
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