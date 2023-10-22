Возросло количество пострадавших из-за обстрела армией РФ терминала НП на Харьковщине
Категория
Украина
Дата публикации

Возросло количество пострадавших из-за обстрела армией РФ терминала НП на Харьковщине

Полиция Харьковской области
Терминал НП в Коротиче
Читати українською

Вечером 21 октября российские войска ударили ракетой С-300 по Харьковской области. Разрушен терминал «Новой Почты» в Коротиче, шестеро погибших.

Возросло количество пострадавших от ракетного удара армии РФ по Харьковщине

В результате ночного обстрела села Коротич погибли 6 человек, 16 ранены: полиция документирует последствия военного преступления россиян

Следователи, криминалисты, взрывотехники продолжают работать на месте попадания российской ракеты. Информация о погибших и раненых уточняется.

В ОП№2 ХРУП №1 21 октября около 22:20 поступило сообщение о том, что в результате вражеского обстрела села Коротич Песочинской территориальной громады горит отделение Новой Почты и грузовой автомобиль.

По состоянию на 02:30 известно, что на территории терминала находились 22 человека, из них 6 человек погибли и 16 ранены. Среди пострадавших мужчины в возрасте от 19 до 43 лет. С травмами разной степени тяжести их доставили в больницу, – сообщили в полиции Харьковской области.

Специалисты взрывотехнического управления изъяли обломки ракеты С-300. Следователи вместе с криминалистами и судмедэксперты проводят осмотр тел погибших.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Что известно о ракетном ударе по Харьковщине

Вечером 21 октября российские войска нанесли ракетный удар по Харьковской области. Президент Владимир Зеленский сообщил, что ударили по терминалу "Новой почты". Известно о по меньшей мере 6 погибших.

Зеленский сообщил, что в настоящее время известно о 13 пострадавших. На месте работают все службы, идет спасательная операция.

Начальник ОВА Олег Синегубов сообщил, что известно о шести погибших и 14 человек госпитализировали с ранениями.

Среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Перед этим мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке вражеских ракет на город.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла зерновой терминал в Херсонской области
Армия РФ обстреляла зерновой терминал в Херсонской области
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В селе Гроза возросло количество погибших в результате удара РФ
Харьковская обласная прокуратура
удар РФ по селу Гроза
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ ударили по терминалу Новой Почты в Харьковской области. Есть погибшие и раненые
Владимир Зеленский
Ракета

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.