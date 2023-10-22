Возросло количество пострадавших из-за обстрела армией РФ терминала НП на Харьковщине

Вечером 21 октября российские войска ударили ракетой С-300 по Харьковской области. Разрушен терминал «Новой Почты» в Коротиче, шестеро погибших.
Возросло количество пострадавших от ракетного удара армии РФ по Харьковщине
В результате ночного обстрела села Коротич погибли 6 человек, 16 ранены: полиция документирует последствия военного преступления россиян
Следователи, криминалисты, взрывотехники продолжают работать на месте попадания российской ракеты. Информация о погибших и раненых уточняется.
В ОП№2 ХРУП №1 21 октября около 22:20 поступило сообщение о том, что в результате вражеского обстрела села Коротич Песочинской территориальной громады горит отделение Новой Почты и грузовой автомобиль.
Специалисты взрывотехнического управления изъяли обломки ракеты С-300. Следователи вместе с криминалистами и судмедэксперты проводят осмотр тел погибших.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Что известно о ракетном ударе по Харьковщине
Вечером 21 октября российские войска нанесли ракетный удар по Харьковской области. Президент Владимир Зеленский сообщил, что ударили по терминалу "Новой почты". Известно о по меньшей мере 6 погибших.
Зеленский сообщил, что в настоящее время известно о 13 пострадавших. На месте работают все службы, идет спасательная операция.
Начальник ОВА Олег Синегубов сообщил, что известно о шести погибших и 14 человек госпитализировали с ранениями.
Перед этим мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке вражеских ракет на город.
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