Зросла кількість постраждалих через обстріл армією РФ термінала НП на Харківщині

Ввечері 21 жовтня російські війська вдарили ракетою С-300 по Харківській області. Зруйновано термінал «Нової пошти» у Коротичі, шестеро загиблих.

Зросла кількість постраждалих від ракетного удару армії РФ на Харківщині

В результаті нічного обстрілу села Коротич загинули 6 людей, 16 поранені: поліція документує наслідки воєнного злочину росіян

Слідчі, криміналісти, вибухотехніки продовжують працювати на місці влучання російської ракети. Інформація про загиблих та поранених уточнюється.

До ВП№ 2 ХРУП № 1 21 жовтня близько 22:20 надійшло повідомлення про те, що внаслідок ворожого обстрілу села Коротич Пісочинської територіальної громади горить відділення Нової Пошти та вантажне авто.

Станом на 02:30 відомо, що на території термінала перебувало 22 особи, з них 6 осіб загинули та 16 поранені. Серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні, – повідомили у поліції Харківської області. Поширити

Фахівці вибухотехнічної управління вилучили уламки ракети С-300. Слідчі разом з криміналістами і судмедексперти проводять огляд тіл загиблих.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Що відомо про ракетний удар по Харківщині

Ввечері 21 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Харківській області. Президент Володимир Зеленський повідомив, що вдарили по терміналу «Нової пошти». Відомо про щонайменше 6 загиблих.

Зеленський повідомив, що на цей час відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція.

Начальник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що відомо про 6 загиблих та 14 осіб госпіталізували із пораненнями.

Серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу. Поширити

Перед цим мер Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку ворожих ракет на місто.