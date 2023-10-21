Війська РФ вдарили по терміналу Нової Пошти на Харківщині. Є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ вдарили по терміналу Нової Пошти на Харківщині. Є загиблі та поранені

Володимир Зеленський
Ракета

Ввечері 21 жовтня російьскі війська завдали ракетного удару по Харківській області. Президент Володимир Зеленський повідомив, що вдарили по терміналу «Нової пошти». Відомо про щонайменше 6 загиблих.

Що відомо про ракетний удар по Харківщині

Зеленський повідомив, що на цей час відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція.

Начальник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що відомо про 6 загиблих та 14 осіб госпіталізували із пораненнями.

Серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу.

Перед цим мер Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку ворожих ракет на місто.

Ситуація на Харківщині

За даними ОВА, близько 23:15 20 жовтня росіяни з РСЗВ обстріляли село Липці Харківського району. Попередньо, без постраждалих.

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Внаслідок обстрілу села Кучерівка Куп'янського району пошкоджено 2 будинки, господарчі споруди. Зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 39 років.

Крім того, під ударами окупантів перебували Вовчанськ, Огірцеве та Гатище Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка Куп'янського району та інші населені пункти.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар РФ по Грозі на Харківщині. Кількість жертв зросла до 53 людей
Село Гроза
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Військові РФ влучили в житловий будинок на Харківщині — двоє поранених
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Вовчанськ на Харківщині. Є поранені
Харківська обласна прокуратура
Пожежа у Вовчанську

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм