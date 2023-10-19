Армія РФ обстріляла Вовчанськ на Харківщині. Є поранені

Вдень 19 жовтня російські війська завдали артилерійського удару по приватному сектору Вовчанська. Є постраждалі.

Російські окупанти ударили по Вовчанську

Російські війська 19 жовтня обстріляли Вовчанськ у Харківській області. Через ворожу атаку постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Так, о 12:15 армія РФ обстріляла з артилерії приватний сектор Вовчанська.

Це спричинило велику пожежу та руйнування на приватному подвір’ї. Пожежа охопила площу 350 кв.м. Горів гараж, 2 господарчі будівлі та автомобіль.

За попередніми даними поранень дістали 2 людей, – додали в ОВА. Поширити

Постраждали два чоловіки 74 і 69 років. Вони отримали мінно-вибухові та осколкові травми. Лікарі надають пораненим необхідну допомогу.

Вже о 15:00 рятувальникам вдалось загасити вогонь на місці пожежі після “прильоту”.

Ситуація на Харківщині

Російські терористи майже щодня завдають ударів по регіону. Найчастіше під вогонь потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.

1 жовтня армія РФ обстріляла Вовчанськ

Удар було завдано близько о 11:00. Внаслідок отриманих поранень на місці загинув 63-річний цивільний чоловік. Він проїжджав біля центрального майдану на велосипеді.

Під ударом опинилась центральна площа міста. У результаті обстрілу загинув чоловік, його особа наразі встановлюється, – пише пресслужба МВС України. Поширити

До місця удару виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки, а слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 – порушення законів та звичаїв війни.

До цього окупанти завдавали ударів по Вовчанську і Шевченковому в Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждали місцеві жителі.