Армия РФ обстреляла Волчанск на Харьковщине. Есть раненые

Днем 19 октября российские войска нанесли артиллерийский удар по частному сектору Волчанска. Есть пострадавшие.
Российские оккупанты ударили по Волчанску
Российские войска 19 октября обстреляли Волчанск в Харьковской области. Из-за вражеской атаки пострадали два человека.
Об этом сообщает Харьковская ОВА.
Так, в 12.15 армия РФ обстреляла из артиллерии частный сектор Волчанская.
Это привело к большому пожару и разрушению в частном дворе. Пожар охватил площадь 350 кв м. Горел гараж, 2 хозяйственных здания и автомобиль.
Пострадали два человека 74 и 69 лет. Они получили минно-взрывные и осколочные травмы. Врачи оказывают раненым необходимую помощь.
Уже в 15:00 спасателям удалось потушить огонь на месте пожара из-за “прилета”.
Ситуация в Харьковской области
Российские террористы почти каждый день наносят удары по региону. Чаще всего под огонь попадают пограничные населенные пункты или находящиеся вблизи линии фронта.
1 октября армия РФ обстреляла Волчанск
Удар был нанесен около 11:00. В результате полученных ранений на месте погиб 63-летний гражданский мужчина. Он проезжал мимо центральной площади на велосипеде.
К месту удара выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники, а следователи открыли уголовное производство по ст. 438 – нарушение законов и обычаев войны.
До этого оккупанты наносили удары по Волчанску и Шевченковскому в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали местные жители.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-