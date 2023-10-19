Армия РФ обстреляла Волчанск на Харьковщине. Есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Волчанск на Харьковщине. Есть раненые

Харьковская обласная прокуратура
Пожар в Волчанске
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Днем 19 октября российские войска нанесли артиллерийский удар по частному сектору Волчанска. Есть пострадавшие.

Российские оккупанты ударили по Волчанску

Российские войска 19 октября обстреляли Волчанск в Харьковской области. Из-за вражеской атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

Так, в 12.15 армия РФ обстреляла из артиллерии частный сектор Волчанская.

Это привело к большому пожару и разрушению в частном дворе. Пожар охватил площадь 350 кв м. Горел гараж, 2 хозяйственных здания и автомобиль.

По предварительным данным ранения получили 2 человека, – добавили в ОВА.

Пострадали два человека 74 и 69 лет. Они получили минно-взрывные и осколочные травмы. Врачи оказывают раненым необходимую помощь.

Уже в 15:00 спасателям удалось потушить огонь на месте пожара из-за “прилета”.

Ситуация в Харьковской области

Российские террористы почти каждый день наносят удары по региону. Чаще всего под огонь попадают пограничные населенные пункты или находящиеся вблизи линии фронта.

1 октября армия РФ обстреляла Волчанск

Удар был нанесен около 11:00. В результате полученных ранений на месте погиб 63-летний гражданский мужчина. Он проезжал мимо центральной площади на велосипеде.

Под ударом оказалась центральная площадь города. В результате обстрела погиб мужчина, его личность устанавливается, – пишет пресс-служба МВД Украины.

К месту удара выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники, а следователи открыли уголовное производство по ст. 438 – нарушение законов и обычаев войны.

До этого оккупанты наносили удары по Волчанску и Шевченковскому в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали местные жители.

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