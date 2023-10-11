Військові РФ влучили в житловий будинок на Харківщині — двоє поранених

Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє цивільних людей – 72-річна жінка та чоловік 43 років.

Росіяни влучили у житловий будинок на Харківщині

Російські військові 11 жовтня завдали удару по житловому будинку в смт Куп’янськ-Вузловий на Харківщині.

Один з ворожих снарядів влучив у житловий будинок. Дістали поранення 2 цивільних людей – 72-річна жінка та чоловік 43 років.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, медики надають їм допомогу, на місці працюють екстрені служби.

Харківська обласна прокуратура повідомила, що обстріл стався об 11:30.

Обстріли Харківщини: що відомо

Раніше російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів області.

16 вересня, російські окупанти вдарили "Іскандерами" по Холодногірському району Харкова. Внаслідок атаки РФ утворилась семиметрова вирва.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі цивільних підприємств, приватні житлові будинки, сталися пожежі. Зазнали поранення шестеро цивільних чоловіків. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Внаслідок обстрілів в с. Копанки Ізюмського району, ймовірно, керованою авіабомбою, повністю знищено приватний житловий будинок, ще 2 будинки пошкоджено. Постраждалих немає.

1 жовтня близько 1:00 окупанти також завдали ракетного удару по Харкову.

5 жовтня вдень у селі Гроза у Куп'янському районі Харківської області стався вибух.

Ракета "Іскандер" влучила по магазину-кафе, де проводили поминки за загиблим військовим.

У приміщені перебували родичі, друзі та односельці загиблого військового. Серед загиблих — восьмирічна дитина.