Военные РФ попали в жилой дом в Харьковской области — двое раненых

В результате обстрела ранения получили два гражданских человека – 72-летняя женщина и мужчина 43 лет.

Россияне попали в жилой дом в Харьковской области

Российские военные 11 октября нанесли удар по жилому дому в пгт Купянск-Узловой Харьковской области.

Один из вражеских снарядов попал в жилой дом. Получили ранения 2 гражданских человека – 72-летняя женщина и мужчина 43 лет.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, медики оказывают им помощь, на месте работают экстренные службы.

Харьковская областная прокуратура сообщила, что обстрел произошел в 11.30.

Обстрелы Харьковщины: что известно

Ранее российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.

16 сентября, российские оккупанты ударили "Искандерами" по Холодногорскому району Харькова. В результате атаки РФ образовалась семиметровая воронка.

В результате обстрела повреждены здания гражданских предприятий, частные жилые дома, произошли пожары. Пострадали шесть гражданских мужчин. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В результате обстрелов в с. Копанки Изюмского района, вероятно, управляемой авиабомбой, полностью уничтожен частный жилой дом, еще 2 дома повреждены. Пострадавших нет.

1 октября около 1:00 оккупанты также нанесли ракетный удар по Харькову.

5 октября днем в селе Гроза в Купянском районе Харьковской области произошел взрыв.

Ракета "Искандер" попала по магазину-кафе, где проводили поминки за погибшим военным.

В помещении находились родственники, друзья и односельчане погибшего военного. Среди погибших – восьмилетний ребенок.