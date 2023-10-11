Военные РФ попали в жилой дом в Харьковской области — двое раненых

В результате обстрела ранения получили два гражданских человека – 72-летняя женщина и мужчина 43 лет.
Россияне попали в жилой дом в Харьковской области
Российские военные 11 октября нанесли удар по жилому дому в пгт Купянск-Узловой Харьковской области.
Один из вражеских снарядов попал в жилой дом. Получили ранения 2 гражданских человека – 72-летняя женщина и мужчина 43 лет.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, медики оказывают им помощь, на месте работают экстренные службы.
Харьковская областная прокуратура сообщила, что обстрел произошел в 11.30.
Обстрелы Харьковщины: что известно
Ранее российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.
16 сентября, российские оккупанты ударили "Искандерами" по Холодногорскому району Харькова. В результате атаки РФ образовалась семиметровая воронка.
В результате обстрела повреждены здания гражданских предприятий, частные жилые дома, произошли пожары. Пострадали шесть гражданских мужчин. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В результате обстрелов в с. Копанки Изюмского района, вероятно, управляемой авиабомбой, полностью уничтожен частный жилой дом, еще 2 дома повреждены. Пострадавших нет.
1 октября около 1:00 оккупанты также нанесли ракетный удар по Харькову.
5 октября днем в селе Гроза в Купянском районе Харьковской области произошел взрыв.
Ракета "Искандер" попала по магазину-кафе, где проводили поминки за погибшим военным.
В помещении находились родственники, друзья и односельчане погибшего военного. Среди погибших – восьмилетний ребенок.
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