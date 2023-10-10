Удар РФ по Грозе в Харьковской области. Число жертв возросло до 53 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Грозе в Харьковской области. Число жертв возросло до 53 человек

Село Гроза
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Источник:  Суспільне

Правоохранители идентифицировали 53 погибших в результате ракетного удара по селу Гроза в Харьковской области. ДНК-экспертизы продолжаются.

Число жертв российского удара по Грозе

Начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов на брифинге сообщил, что количество погибших увеличилось на два человека – до 53.

Однако данные не окончательны, поскольку ДНК-экспертизы продолжаются и пять человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Мы идентифицировали по состоянию на данный момент 53 погибших. Поэтому можно заявить, что на сегодняшний день у нас увеличилось количество погибших. А учитывая еще неидентифицированные части тела и заявления о пропавших без вести — окончательное количество может увеличиться.

Болвинов отметил, что в общей сложности правоохранители получили 22 заявления о пропавших без вести.

Все заявления были отработаны. Четыре заявления не подтвердились, потому что мы нашли людей. 13, мы идентифицировали среди трупов. Пятеро ныне пропали без вести.

В настоящее время исследовали 135 останков тел. Уже пятые сутки ДНК-лаборатории работают круглосуточно – проведено 288 ДНК-исследований.

Ракетный удар по деревне Гроза

5 октября днем в селе Гроза в Купянском районе Харьковской области произошел взрыв.

Ракета "Искандер" попала по магазину-кафе, где проводили поминки за погибшим военным.

В помещении находились родственники, друзья и односельчане погибшего военного. Среди погибших – восьмилетний ребенок.

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