Удар РФ по Грозе в Харьковской области. Число жертв возросло до 53 человек

Правоохранители идентифицировали 53 погибших в результате ракетного удара по селу Гроза в Харьковской области. ДНК-экспертизы продолжаются.
Число жертв российского удара по Грозе
Начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов на брифинге сообщил, что количество погибших увеличилось на два человека – до 53.
Однако данные не окончательны, поскольку ДНК-экспертизы продолжаются и пять человек до сих пор считаются пропавшими без вести.
Болвинов отметил, что в общей сложности правоохранители получили 22 заявления о пропавших без вести.
В настоящее время исследовали 135 останков тел. Уже пятые сутки ДНК-лаборатории работают круглосуточно – проведено 288 ДНК-исследований.
Ракетный удар по деревне Гроза
5 октября днем в селе Гроза в Купянском районе Харьковской области произошел взрыв.
Ракета "Искандер" попала по магазину-кафе, где проводили поминки за погибшим военным.
В помещении находились родственники, друзья и односельчане погибшего военного. Среди погибших – восьмилетний ребенок.
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