Удар РФ по Грозі на Харківщині. Кількість жертв зросла до 53 людей

Правоохоронці ідентифікували 53 загиблих внаслідок ракетного удару по селу Гроза на Харківщині. ДНК-експертизи тривають.
Кількість жертв російського удару по Грозі
Начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов на брифінгу повідомив, що кількість загиблих збільшилася на дві людини - до 53.
Проте дані не остаточні, оскільки ДНК-експертизи тривають і п'ятеро людей досі вважаються зниклими безвісти.
Болвінов зазначив, що загалом правоохоронці отримали 22 заяви про зниклих безвісти.
Наразі дослідили 135 решток тіл. Вже п'яту добу ДНК-лабораторії працюють цілодобово - проведено 288 ДНК-досліджень.
Ракетний удар по селу Гроза
5 жовтня вдень у селі Гроза у Куп'янському районі Харківської області стався вибух.
Ракета "Іскандер" влучила по магазину-кафе, де проводили поминки за загиблим військовим.
У приміщені перебували родичі, друзі та односельці загиблого військового. Серед загиблих — восьмирічна дитина.
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