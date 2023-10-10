Удар РФ по Грозі на Харківщині. Кількість жертв зросла до 53 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Грозі на Харківщині. Кількість жертв зросла до 53 людей

Село Гроза
Джерело:  Суспільне

Правоохоронці ідентифікували 53 загиблих внаслідок ракетного удару по селу Гроза на Харківщині. ДНК-експертизи тривають.

Кількість жертв російського удару по Грозі

Начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов на брифінгу повідомив, що кількість загиблих збільшилася на дві людини - до 53.

Проте дані не остаточні, оскільки ДНК-експертизи тривають і п'ятеро людей досі вважаються зниклими безвісти.

Ми ідентифікували станом на зараз 53 людини, які загинули. Тому можна заявити, що на сьогодні у нас збільшилася кількість загиблих. А враховуючи ще неідентифіковані частини тіла та заяви про безвісти зниклих — остаточна кількість може збільшитися.

Болвінов зазначив, що загалом правоохоронці отримали 22 заяви про зниклих безвісти.

Всі заяви були відпрацьовані. Чотири заяви не підтвердилися, бо ми знайшли людей. 13 ми ідентифікували серед трупів. П'ятеро нині зниклі безвісти.

Наразі дослідили 135 решток тіл. Вже п'яту добу ДНК-лабораторії працюють цілодобово - проведено 288 ДНК-досліджень.

Ракетний удар по селу Гроза

5 жовтня вдень у селі Гроза у Куп'янському районі Харківської області стався вибух.

Ракета "Іскандер" влучила по магазину-кафе, де проводили поминки за загиблим військовим.

У приміщені перебували родичі, друзі та односельці загиблого військового. Серед загиблих — восьмирічна дитина.

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