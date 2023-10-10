Удар РФ по Грозі на Харківщині. Кількість жертв зросла до 53 людей

Ми ідентифікували станом на зараз 53 людини, які загинули. Тому можна заявити, що на сьогодні у нас збільшилася кількість загиблих. А враховуючи ще неідентифіковані частини тіла та заяви про безвісти зниклих — остаточна кількість може збільшитися.