Войска РФ ударили по терминалу Новой Почты в Харьковской области. Есть погибшие и раненые

Вечером 21 октября российские войска нанесли ракетный удар по Харьковской области. Президент Владимир Зеленский сообщил, что ударили по терминалу "Новой почты". Известно о по меньшей мере 6 погибших.

Что известно о ракетном ударе по Харьковщине

Зеленский сообщил, что в настоящее время известно о 13 пострадавших. На месте работают все службы, идет спасательная операция.

Начальник ОВА Олег Синегубов сообщил, что известно о шести погибших и 14 человек госпитализировали с ранениями.

Среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь. Поделиться

Перед этим мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке вражеских ракет на город.

Ситуация в Харьковской области

По данным ОВА, около 23:15 20 октября россияне из РСЗО обстреляли село Липцы Харьковского района. Предварительно, без пострадавших.

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

В результате обстрела села Кучеровка Купянского района повреждены 2 дома, хозяйственные постройки. Потерпел ранение и был госпитализирован гражданский мужчина 39 лет.

Кроме того, под ударами окупантов находились Волчанск, Огиревце и Гатище Чугуевского района, Двуречная, Синковка, Ивановка, Кисловка Купянского района и другие населенные пункты.