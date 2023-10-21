Войска РФ ударили по терминалу Новой Почты в Харьковской области. Есть погибшие и раненые

Вечером 21 октября российские войска нанесли ракетный удар по Харьковской области. Президент Владимир Зеленский сообщил, что ударили по терминалу "Новой почты". Известно о по меньшей мере 6 погибших.
Что известно о ракетном ударе по Харьковщине
Зеленский сообщил, что в настоящее время известно о 13 пострадавших. На месте работают все службы, идет спасательная операция.
Начальник ОВА Олег Синегубов сообщил, что известно о шести погибших и 14 человек госпитализировали с ранениями.
Перед этим мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке вражеских ракет на город.
Ситуация в Харьковской области
По данным ОВА, около 23:15 20 октября россияне из РСЗО обстреляли село Липцы Харьковского района. Предварительно, без пострадавших.
За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.
В результате обстрела села Кучеровка Купянского района повреждены 2 дома, хозяйственные постройки. Потерпел ранение и был госпитализирован гражданский мужчина 39 лет.
Кроме того, под ударами окупантов находились Волчанск, Огиревце и Гатище Чугуевского района, Двуречная, Синковка, Ивановка, Кисловка Купянского района и другие населенные пункты.
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