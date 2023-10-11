У селі Гроза зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ

Згідно з останніми даними, станом на ранок 11 жовтня уже 55 людей загинули в результаті ракетного удару РФ по селу Гроза Харківської області.

Удар РФ по селу Гроза: знову зросла кількість загиблих

У селі Грозі вдалося ідентифікувати ще двох жінок, які були в списку зниклих безвісти.

Таким чином кількість загиблих зросла уже до 55.

Цю інформацію офіційно підтвердив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

У Грозі ідентифіковано ще двох жінок, що були в списку зниклих безвісти, кількість загиблих зросла до 55, — заявив він. Поширити

Варто зазначити, що новина про збільшення кількості загиблих з’явилася буквально одразу після того, як СБУ показала зрадників, які навели "Іскандер" на кафе в селі Гроза.

Згідно з даними української спецслужби, ними виявились двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон.

Що важливо розуміти, під час тимчасової окупації регіону чоловіки перейшли на бік ворога разом зі своїми родинами, а після звільнення Харківської області втекли на територію РФ.

Від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці – їх знайомі з села Гроза, зокрема й ті, хто надавав їм інформацію. Поширити

Як повідомляє СБУ, станом на сьогодні обидва зрадники переховуються на території країни-агресорки, тривають комплексні заходи для встановлення їхнього місцезнаходження та покарання.

Росія одним ударом вбила майже половину населення села Гроза

У кафе в селі Гроза на Харківщині, по якому 5 жовтня завдала ракетного удару армія РФ, відбувалися поминки військового односельця.

На них перебувала половина жителів села.

Внаслідок прямого влучання ракети в будівлю кафе-магазину загинули 55 мирних мешканців, які зібралися на поминальний обід. Також є поранені – люди, які були поблизу.

Що важливо розуміти, удар по Грозі став наймасовішим за кількістю загиблих на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення Росії.