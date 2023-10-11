У селі Гроза зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ

Згідно з останніми даними, станом на ранок 11 жовтня уже 55 людей загинули в результаті ракетного удару РФ по селу Гроза Харківської області.
Удар РФ по селу Гроза: знову зросла кількість загиблих
У селі Грозі вдалося ідентифікувати ще двох жінок, які були в списку зниклих безвісти.
Таким чином кількість загиблих зросла уже до 55.
Цю інформацію офіційно підтвердив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.
Варто зазначити, що новина про збільшення кількості загиблих з’явилася буквально одразу після того, як СБУ показала зрадників, які навели "Іскандер" на кафе в селі Гроза.
Згідно з даними української спецслужби, ними виявились двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон.
Що важливо розуміти, під час тимчасової окупації регіону чоловіки перейшли на бік ворога разом зі своїми родинами, а після звільнення Харківської області втекли на територію РФ.
Як повідомляє СБУ, станом на сьогодні обидва зрадники переховуються на території країни-агресорки, тривають комплексні заходи для встановлення їхнього місцезнаходження та покарання.
Росія одним ударом вбила майже половину населення села Гроза
У кафе в селі Гроза на Харківщині, по якому 5 жовтня завдала ракетного удару армія РФ, відбувалися поминки військового односельця.
На них перебувала половина жителів села.
Внаслідок прямого влучання ракети в будівлю кафе-магазину загинули 55 мирних мешканців, які зібралися на поминальний обід. Також є поранені – люди, які були поблизу.
Що важливо розуміти, удар по Грозі став наймасовішим за кількістю загиблих на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення Росії.
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