В селе Гроза возросло количество погибших в результате удара РФ

Согласно последним данным, по состоянию на утро 11 октября уже 55 человек погибли в результате ракетного удара РФ по селу Гроза Харьковской области.

Удар РФ по селу Гроза: снова возросло число погибших

В селе Грозе удалось идентифицировать еще двух женщин, находившихся в списке пропавших без вести.

Таким образом, количество погибших возросло уже до 55.

Эту информацию официально подтвердил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

В Грозе идентифицированы еще две женщины, находившиеся в списке пропавших без вести, число погибших возросло до 55, — заявил он. Поделиться

Стоит отметить, что новость об увеличении количества погибших появилась буквально сразу после того, как СБУ показала предателей, которые навел "Искандер" на кафе в селе Гроза.

Согласно данным украинской спецслужбы, ими оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон.

Что важно понимать, во время временной оккупации региона мужчины перешли на сторону врага вместе со своими семьями, а после освобождения Харьковской области скрылись на территории РФ.

С начала октября этого года оба фигуранта начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители - их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию. Поделиться

Как сообщает СБУ, по состоянию на сегодняшний день оба предателя скрываются на территории страны-агрессорки, продолжаются комплексные меры по установлению их местонахождения и наказания.

Россия одним ударом убила почти половину населения села Гроза

В кафе в селе Гроза на Харьковщине, по которому 5 октября нанесла ракетный удар армия РФ, происходили поминки военного односельчанина.

На них находились половина жителей села.

В результате прямого попадания ракеты в здание кафе-магазина погибли 55 мирных жителей, собравшихся на поминальный обед. Также есть раненные – люди, которые были поблизости.

Что важно понимать, удар по Грозе стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения России.