В селе Гроза возросло количество погибших в результате удара РФ

Согласно последним данным, по состоянию на утро 11 октября уже 55 человек погибли в результате ракетного удара РФ по селу Гроза Харьковской области.
Удар РФ по селу Гроза: снова возросло число погибших
В селе Грозе удалось идентифицировать еще двух женщин, находившихся в списке пропавших без вести.
Таким образом, количество погибших возросло уже до 55.
Эту информацию официально подтвердил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
Стоит отметить, что новость об увеличении количества погибших появилась буквально сразу после того, как СБУ показала предателей, которые навел "Искандер" на кафе в селе Гроза.
Согласно данным украинской спецслужбы, ими оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон.
Что важно понимать, во время временной оккупации региона мужчины перешли на сторону врага вместе со своими семьями, а после освобождения Харьковской области скрылись на территории РФ.
Как сообщает СБУ, по состоянию на сегодняшний день оба предателя скрываются на территории страны-агрессорки, продолжаются комплексные меры по установлению их местонахождения и наказания.
Россия одним ударом убила почти половину населения села Гроза
В кафе в селе Гроза на Харьковщине, по которому 5 октября нанесла ракетный удар армия РФ, происходили поминки военного односельчанина.
На них находились половина жителей села.
В результате прямого попадания ракеты в здание кафе-магазина погибли 55 мирных жителей, собравшихся на поминальный обед. Также есть раненные – люди, которые были поблизости.
Что важно понимать, удар по Грозе стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения России.
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