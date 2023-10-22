Удар РФ по відділенню Нової Пошти. На Харківщині ідентифікували шостого загиблого

Поліція закінчила ідентифікацію всіх шести загиблих внаслідок російського удару по відділенню Нової Пошти у смт Коротич Харківської області.

Що відомо про удар РФ по відділенню Нової Пошти

Начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив про закінчення ідентифікації загиблих внаслідок російського удару.

Болвінов розповів, що тіло шостого загиблого — 30-річного чоловіка — так сильно обгоріло, що батьки не змогли впізнати його.

Ми вивели ДНК-профіль загиблого і порівняли з його батьком, маємо збіг. Ми підтверджуємо, що людина, яку дістали з місця трагедії, ідентифікована. Поширити

Станом на зараз відомо про 17 потерпілих. Усі шестеро загиблих були чоловіками середнього віку та проживали у прилеглих населених пунктах області.

Всі постраждалі — працівники підприємства.

Що відомо про атаку РФ

21 жовтня близько 22:15 російські війська завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» у смт Коротич Харківського району.

За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Внаслідок удару сталась пожежа на площі близько 300 кв.м. Термінал майже повністю зруйнований, пошкоджено вантажні автомобілі.