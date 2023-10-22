В США відреагували на удар армії РФ по терміналу "Нової пошти"
Категорія
Україна
Дата публікації

В США відреагували на удар армії РФ по терміналу "Нової пошти"

Нова Пошта
Джерело:  Бріджит Брінк

Сполучені Штати стоять разом з Україною, щоб притягнути Росію до відповідальності, заявила посол США Бріджит Брінк після удару РФ по харківському терміналу "Нової пошти".

В США відреагували на удар армії РФ по терміналу "Нової пошти"

Свою заяву Бріджит Брінк опублікувала у Twitter (Х) в неділю вранці.

Знову жахливі кадри російського насильства проти цивільного населення в Україні – ракетний обстріл поштового відділення в Харкові забрав життя 6 людей, ще більше отримали серйозні поранення, – написала глава посольства США.

Вона заявила, що "зневагу Кремля до життя має побачити весь світ".

Сполучені Штати стоять разом з Україною, щоб притягнути Росію до відповідальності, – запевнила Брінк.

Що відомо про ракетний удар по Харківщині

Ввечері 21 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Харківській області. Президент Володимир Зеленський повідомив, що вдарили по терміналу «Нової пошти». Відомо про щонайменше 6 загиблих.

Зеленський повідомив, що на цей час відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція.

Начальник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що відомо про 6 загиблих та 14 осіб госпіталізували із пораненнями.

Серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу.

Перед цим мер Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку ворожих ракет на місто.

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