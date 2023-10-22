В США отреагировали на удар армии РФ по терминалу "Новой почты"
Категория
Украина
Дата публикации

В США отреагировали на удар армии РФ по терминалу "Новой почты"

Новая почта
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Источник:  Бриджит Бринк

Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной, чтобы привлечь Россию к ответственности, заявила посол США Бриджит Бринк после удара РФ по харьковскому терминалу "Новой почты".

В США отреагировали на удар армии РФ по терминалу "Новой почты"

Свое заявление Бриджит Бринк опубликовала в Twitter (Х) в воскресенье утром.

Снова ужасные кадры российского насилия против гражданского населения в Украине – ракетный обстрел почтового отделения в Харькове унес жизни 6 человек, еще больше получили серьезные ранения, – написала глава посольства США.

Она заявила, что "пренебрежение Кремля к жизни должен увидеть весь мир".

Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной, чтобы привлечь Россию к ответственности, – заверила Бринк.

Что известно о ракетном ударе по Харьковщине

Вечером 21 октября российские войска нанесли ракетный удар по Харьковской области. Президент Владимир Зеленский сообщил, что ударили по терминалу "Новой почты". Известно о по меньшей мере 6 погибших.

Зеленский сообщил, что в настоящее время известно о 13 пострадавших. На месте работают все службы, идет спасательная операция.

Начальник ОВА Олег Синегубов сообщил, что известно о шести погибших и 14 человек госпитализировали с ранениями.

Среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Перед этим мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке вражеских ракет на город.

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