Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной, чтобы привлечь Россию к ответственности, заявила посол США Бриджит Бринк после удара РФ по харьковскому терминалу "Новой почты".
В США отреагировали на удар армии РФ по терминалу "Новой почты"
Свое заявление Бриджит Бринк опубликовала в Twitter (Х) в воскресенье утром.
Она заявила, что "пренебрежение Кремля к жизни должен увидеть весь мир".
Что известно о ракетном ударе по Харьковщине
Вечером 21 октября российские войска нанесли ракетный удар по Харьковской области. Президент Владимир Зеленский сообщил, что ударили по терминалу "Новой почты". Известно о по меньшей мере 6 погибших.
Зеленский сообщил, что в настоящее время известно о 13 пострадавших. На месте работают все службы, идет спасательная операция.
Начальник ОВА Олег Синегубов сообщил, что известно о шести погибших и 14 человек госпитализировали с ранениями.
Среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Перед этим мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке вражеских ракет на город.
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