Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной, чтобы привлечь Россию к ответственности, заявила посол США Бриджит Бринк после удара РФ по харьковскому терминалу "Новой почты".

В США отреагировали на удар армии РФ по терминалу "Новой почты"

Свое заявление Бриджит Бринк опубликовала в Twitter (Х) в воскресенье утром.

Снова ужасные кадры российского насилия против гражданского населения в Украине – ракетный обстрел почтового отделения в Харькове унес жизни 6 человек, еще больше получили серьезные ранения, – написала глава посольства США. Поделиться

Она заявила, что "пренебрежение Кремля к жизни должен увидеть весь мир".

Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной, чтобы привлечь Россию к ответственности, – заверила Бринк. Поделиться

Again overnight horrific images of Russian violence against civilians in Ukraine – a missile attack on a postal office in Kharkiv killed 6 people and seriously injured more. The Kremlin’s disregard for life is for all the world to see. The United States stands with Ukraine to… — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 22, 2023

Что известно о ракетном ударе по Харьковщине

Вечером 21 октября российские войска нанесли ракетный удар по Харьковской области. Президент Владимир Зеленский сообщил, что ударили по терминалу "Новой почты". Известно о по меньшей мере 6 погибших.

Зеленский сообщил, что в настоящее время известно о 13 пострадавших. На месте работают все службы, идет спасательная операция.

Начальник ОВА Олег Синегубов сообщил, что известно о шести погибших и 14 человек госпитализировали с ранениями.

Среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Перед этим мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке вражеских ракет на город.