Нова пошта оприлюднила імена загиблих на Харківщині співробітників
Категорія
Україна
Дата публікації

Нова пошта оприлюднила імена загиблих на Харківщині співробітників

Нова пошта
Джерело:  Нова пошта

Нова пошта опублікувала імена та вік своїх співробітників, які загинули внаслідок російського удару по відділенню на Харківщині.

Нова пошта назвала імена загиблих співробітників

Унаслідок ракетного ударі 21 жовтня загинуло шість співробітників пошти:

  • Олександр Темніков, 31 рік

  • Дмитро Герасічкін, 30 років

  • Артем Акопов, 21 рік

  • Олександр Біжанов, 22 роки

  • Владислав Панков, 28 років

  • Олексій Єрмола, 23 роки

Ми обовʼязково розкажемо про кожного. Ми на зв'язку з родинами. Вічна та світла пам’ять нашим колегам. Щирі співчуття рідним та близьким.

Що відомо про удар по відділенню Нової пошти

21 жовтня близько 22:15 російські війська завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» у смт Коротич Харківського району.

За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Внаслідок удару сталась пожежа на площі близько 300 кв.м. Термінал майже повністю зруйнований, пошкоджено вантажні автомобілі.

Відомо про 17 потерпілих. Всі постраждалі — працівники підприємства.

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