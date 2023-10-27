Російські війська вдарили по пожежній частині в Ізюмі. Є постраждалі

Російські війська вночі 27 жовтня вкотре атакували Харківську область. Окупанти завдали удару по пожежній частині в місті Ізюм.

Армія РФ атакувала пожежну частину в Ізюмі

Російські війська завдали ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм у Харківській області. В результаті удару пошкоджено будівлю й службову техніку, постраждали 8 рятувальників.

Сьогодні пожежній охороні області - 200 років. Росія "привітала" у своєму стилі. Вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм, - повідомив Клименко. Поширити

Внаслідок атаки постраждали вісім рятувальників, четверо з них перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць пожежної техніки.

Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо, росіяни завдали удару з ЗРК С-300. Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС.

Що відомо про обстріли РФ Харківської області

Нещодавно російські окупанти завдали удару по терміналу "Нової пошти" у селі Коротич під Харковом близько. Росіяни випустили зенітні ракети С-300.

Внаслідок атаки вороги спалахнула пожежа, термінал майже повністю зруйнований. Також пошкоджено вантажні автомобілі.

За останніми даними, внаслідок атаки шестеро осіб загинули. Як відомо, 17 осіб отримали поранення.