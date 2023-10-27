Російські війська вдарили по пожежній частині в Ізюмі. Є постраждалі

Російські війська вночі 27 жовтня вкотре атакували Харківську область. Окупанти завдали удару по пожежній частині в місті Ізюм.
Армія РФ атакувала пожежну частину в Ізюмі
Російські війська завдали ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм у Харківській області. В результаті удару пошкоджено будівлю й службову техніку, постраждали 8 рятувальників.
Внаслідок атаки постраждали вісім рятувальників, четверо з них перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.
Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць пожежної техніки.
Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо, росіяни завдали удару з ЗРК С-300. Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС.
Що відомо про обстріли РФ Харківської області
Нещодавно російські окупанти завдали удару по терміналу "Нової пошти" у селі Коротич під Харковом близько. Росіяни випустили зенітні ракети С-300.
Внаслідок атаки вороги спалахнула пожежа, термінал майже повністю зруйнований. Також пошкоджено вантажні автомобілі.
За останніми даними, внаслідок атаки шестеро осіб загинули. Як відомо, 17 осіб отримали поранення.
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