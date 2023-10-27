Атакували дронами та балістикою. У Повітряних силах озвучили кількість збитих цілей
Категорія
Україна
Дата публікації

Атакували дронами та балістикою. У Повітряних силах озвучили кількість збитих цілей

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Російські війська у ніч на 27 жовтня атакували Україну 6 ударними дронами та балістичною ракетою "Іскандер-М".

Повітряні сили озвучили результати своєї роботи

За даними військових, ворог випустив шість ударних дронів типу Shahed з району Приморсько-Ахтарськ у напрямку півдня України. Також окупанти вдарили по Харківській області, випустивши балістичну ракету "Іскандер-М" з Воронезької області.

Сили та засоби протиповітряної оборони знищили п'ять дронів у межах Херсонської та Миколаївської областей.

Два з п'яти "Шахедів" було збито над Миколаївською областю, згідно з повідомленням голови ОВА Віталія Кіма.

Що відомо про нічну атаку 27 жовтня

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти цієї ночі атакували південні області. За її словами, безпілотники випускали двома хвилями.

Противник, судячи з усього, при нинішній повітряній атаці підшукував нову тактику.

Вони прилаштовуються та намагаються знайти спосіб, який буде для них максимально ефективний, - зазначила Гуменюк.

За словами глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у ніч на 27 жовтня був "приліт" за межами міста Вознесенськ. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, на щастя, ніхто не постраждав.

Внаслідок влучання відбулось пожежа, яка була локалізована о 06:00. Без постраждалих, - повідомив він.

Також вночі окупанти завдали ракетного удару по пожежній частині у місті Ізюм Харківської області. Постраждали 8 рятувальників, чотирьох з них госпіталізували. При цьому місцева влада стверджує, що росіяни використали зенітну ракету С-300.

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