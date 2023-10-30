ПВО уничтожило абсолютно все дроны и ракеты во время ночной атаки РФ

Ночью 30 октября силам ПВО удалось сбить все вражеские воздушные цели, а именно: 12 дронов типа «Шахед» и две ракеты Х-59.
Ночная атака РФ: что известно
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 30 октября 2023 года армия Российской Федерации атаковала территорию Украины 12-ю ударными БпЛА типа Shahed и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59.
Согласно последним данным, пуски КАР Х-59 враг совершил с вражеских самолетов из воздушного пространства ТОТ Запорожской области, «шахеды» летели с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарск-РФ.
Кроме того, сообщается, что к отражению новой атаки врага привлекли истребительную авиацию, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Армия РФ атаковала Хмельницкую и Днепропетровскую области
На ночные события одним из первых отреагировал первый заместитель начальника Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин.
Он искренне поблагодарил силы ПВО за отличную работу.
Также появилась информация о том, что защитники из воздушного командования "Восход" смогли сбить в небе над Днепропетровской областью две вражеские ракеты.
Обломки рухнули в Днепровском районе.
Согласно последним данным, там повреждены пятиэтажка, частный дом и автомобиль.
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