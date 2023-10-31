Войска РФ ночью атаковали Украину двумя дронами и ракетой
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ ночью атаковали Украину двумя дронами и ракетой

Генштаб ВСУ
Дрон
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В ночь на 31 октября российские войска атаковали Украину применив 2 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Атака РФ 31 октября

Генштаб сообщает, что ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 2 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все БПЛА противника.

Последствия российских атак

Над Николаевской областью силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен ударный БпЛА типа Shahed-136/131.

Над Хмельницкой областью также работало ПВО. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет.

Ракетный удар РФ нанесла по Миргородскому району Полтавской области.

По предварительной информации, без пострадавших повреждений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано.

За 30 октября В Запорожской области зафиксировано 148 ударов по 27 населенным пунктам.

Враг совершил ракетный удар по Запорожью, 22 БПЛА-атаки по Новодаровке, Волшебному, Левадному, Малой Токмачке, Полтавке, Затишью, Каменскому, Малым Щербакам и Лукьяновскому, 5 РСЗО-обстрелов Магдалиновки, Орехова, Работы. использовал авиационный снаряд по Новодаровке.

Пострадавших нет.

Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего за сутки насчитано 11 обстрелов (53 взрыва) из разных видов вооружения. Раненых нет.

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