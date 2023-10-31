Войска РФ ночью атаковали Украину двумя дронами и ракетой

В ночь на 31 октября российские войска атаковали Украину применив 2 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59.
Атака РФ 31 октября
Генштаб сообщает, что ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 2 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59.
Последствия российских атак
Над Николаевской областью силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен ударный БпЛА типа Shahed-136/131.
Над Хмельницкой областью также работало ПВО. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет.
Ракетный удар РФ нанесла по Миргородскому району Полтавской области.
За 30 октября В Запорожской области зафиксировано 148 ударов по 27 населенным пунктам.
Пострадавших нет.
Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего за сутки насчитано 11 обстрелов (53 взрыва) из разных видов вооружения. Раненых нет.
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