Армія РФ атакувала ракетами судноремонтний завод під Одесою. Є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала ракетами судноремонтний завод під Одесою. Є постраждалі

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Завод

Російські війська зранку 30 жовтня завдали ракетного удару по судноремонтному заводу в Одеській області.

Військові РФ атакували завод в Одеській області

Російські терористи атакували ракетами Одеський район. Ціллю ворога став судноремонтний завод.

Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

Окрім того, постраждали двоє людей. Чоловіка та жінку у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Що відомо про атаку РФ по Україні 30 жовтня

В Одесі пролунали вибухи. В місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат допустив, що, імовірно, ворог застосував балістику.

Також з’явилася інформація про те, що оборонці з повітряного командування "Схід" змогли збити в небі над Дніпропетровською областю дві ворожі ракети.

Уламки впали у Дніпровському районі.

Згідно з останніми даними, там пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто.

В ніч на 30 жовтня російські окупанти атакували 12-ма ударними БПЛА типу "Шахед" та двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Всі ворожі цілі збили сили ППО.

Згідно з останніми даними, пуски КАР Х-59 ворог здійснив з ворожих літаків із повітряного простору ТОТ Запорізької області, «шахеди» летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ -рф.

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