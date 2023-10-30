Армия РФ атаковала ракетами судоремонтный завод под Одессой. Есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала ракетами судоремонтный завод под Одессой. Есть пострадавшие

Олег Кипер / Одесская ОВА
Завод
Читати українською

Российские войска утром 30 октября нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Одесской области.

Военные РФ атаковали завод в Одесской области

Российские террористы атаковали ракетами Одесский район. Целью неприятеля стал судоремонтный завод.

В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Повреждены административное здание и техника предприятия.

Кроме того, пострадали два человека. Мужчину и женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Что известно об атаке РФ по Украине 30 октября

В Одессе раздались взрывы. В городе и области объявили тревогу из-за угрозы применения врагом баллистических ракет.

Представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат допустил, что, вероятно, враг применил баллистику.

Также появилась информация о том, что защитники из воздушного командования "Восход" смогли сбить в небе над Днепропетровской областью две вражеские ракеты.

Обломки рухнули в Днепровском районе.

Согласно последним данным, там повреждены пятиэтажка, частный дом и автомобиль.

В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали 12-ю ударными БПЛА типа "Шахед" и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59. Все враждебные цели сбили силы ПВО.

Согласно последним данным, пуски КАР Х-59 враг совершил с вражеских самолетов из воздушного пространства ТОТ Запорожской области, «шахеды» летели с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарск-РФ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему РФ больше месяца не атакует Украину ракетами Х-101 — объяснение разведки Британии
Минобороны Британии
Ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия дронами пыталась атаковать Хмельницкую АЭС — The Times
Хмельницкая АЄС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО уничтожило абсолютно все дроны и ракеты во время ночной атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ППО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.