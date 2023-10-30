Армия РФ атаковала ракетами судоремонтный завод под Одессой. Есть пострадавшие

Российские войска утром 30 октября нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Одесской области.
Военные РФ атаковали завод в Одесской области
Российские террористы атаковали ракетами Одесский район. Целью неприятеля стал судоремонтный завод.
В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Повреждены административное здание и техника предприятия.
Кроме того, пострадали два человека. Мужчину и женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Что известно об атаке РФ по Украине 30 октября
В Одессе раздались взрывы. В городе и области объявили тревогу из-за угрозы применения врагом баллистических ракет.
Представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат допустил, что, вероятно, враг применил баллистику.
Также появилась информация о том, что защитники из воздушного командования "Восход" смогли сбить в небе над Днепропетровской областью две вражеские ракеты.
Обломки рухнули в Днепровском районе.
Согласно последним данным, там повреждены пятиэтажка, частный дом и автомобиль.
В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали 12-ю ударными БПЛА типа "Шахед" и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59. Все враждебные цели сбили силы ПВО.
Согласно последним данным, пуски КАР Х-59 враг совершил с вражеских самолетов из воздушного пространства ТОТ Запорожской области, «шахеды» летели с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарск-РФ.
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