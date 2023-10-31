Чем опасна пауза в массированных ракетных атаках армии РФ по Украине — объяснение ГУР

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, взяв паузу в массированных ракетных атаках по критической инфраструктуре Украины, преступная армия РФ имеет возможность накапливать запасы ракет для будущих атак.
Что известно о подготовке армии РФ к массированным ракетным атакам по Украине
Юсов отметил, что на фоне последних событий страна-агрессорша ускорила производство ракет и процесс их накопления.
Юсов подчеркнул, что враг имеет потенциал для производства новых ракет.
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Он также подчеркнул, что угроза массированных ракетных атак армии РФ по критической украинской инфраструктуре остается очень серьезной.
Также у него спросили, готовятся ли россияне нанести более взвешенный, изящный и массированный удар, учитывая, что уже давно не было массированных ракетных обстрелов.
Он подчеркнул, что существующую паузу враг, вероятно, использует для пополнения запасов ракет.
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