Чем опасна пауза в массированных ракетных атаках армии РФ по Украине — объяснение ГУР

Что известно о подготовке армии РФ к массированным ракетным атакам по Украине

Юсов отметил, что на фоне последних событий страна-агрессорша ускорила производство ракет и процесс их накопления.

В первую очередь по отношению к производству - это не статический процесс, и враг пытается обезопасить себя, рассредоточивать производство, в том числе и такие сложные производства, как ракетные вооружения. Поскольку предыдущие базы хорошо известны Украине и украинским спецслужбам, они пытаются обезопасить себя и перемещать и маскировать логистические цепочки, создавать новые объекты, - объясняет представитель ГУР. Поделиться

Юсов подчеркнул, что враг имеет потенциал для производства новых ракет.

Это не секрет. И они повысили его по сравнению с началом полномасштабного вторжения, но это не означает, что они могут вернуться в ближайшее время в ракетные запасы показателей до 24 февраля 2022 года, - отметил представитель ГУР. Поделиться

К чему стоит готовиться зимой

Он также подчеркнул, что угроза массированных ракетных атак армии РФ по критической украинской инфраструктуре остается очень серьезной.

Думать, что ракетные террористические атаки Российской Федерации этой зимой против украинской инфраструктуры, и в частности, энергетической инфраструктуры, прекратятся, было бы бесполезным чаянием. Это значит, что Украина готовится и готовятся наши силы противовоздушной и противоракетной обороны и весь сектор безопасности Украины, - признает Юсов. Поделиться

Также у него спросили, готовятся ли россияне нанести более взвешенный, изящный и массированный удар, учитывая, что уже давно не было массированных ракетных обстрелов.

В прошлом году, в частности, Суровикин собственно бездумно, часто бесконтрольно использовал ракетные запасы, не считая их и разного рода ракеты летели по Украине. Мы помним, были запуски более 100-120 ракет за один удар... Несмотря на такие массированные ракетные удары, желаемого эффекта враг не получил и наоборот истощил свои ракетные запасы. Это видим не только мы. Это видят и международные партнеры. Это значит, что Россия в этом плане стала слабее и более уязвимой по другим направлениям, и говорить, что она может кому-то угрожать теперь в этом виде вооружений, если она даже в войне против Украины фактически истощила свои ракетные запасы, не приходится, - пояснил представитель ГУР. Поделиться

Он подчеркнул, что существующую паузу враг, вероятно, использует для пополнения запасов ракет.