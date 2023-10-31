Які ракети допоможуть ЗСУ позбавити армію РФ панування у повітрі — відповідь аналітиків

На думку аналітиків порталу Defence Express, отримання від США ракет класу "повітря-повітря" AIM-120C-8 AMRAAM може стати більшою стратегічною метою, ніж поставки ATACMS.
Чим Україні допоможуть американські ракети AMRAAM
Вони зазначають, що американські винищувачі F-16 здатні вести повітряний бій на дистанціях до 160 км, однак для ураження цілей на таких дистанціях необхідні ракети AMRAAM.
Аналітики посилаються на інформацію про рішення уряду Іспанії закупити 72 бойові і навчальні ракети AIM-120 C-8 разом з супутнім обладнанням в цілому за 100 мільйонів євро.
Що відомо про парадокси із цінами на ракети AMRAAM
Зазначається, що придбані ракети будуть використовувати і для стрільби з ЗРК NASAMS, і для оснащення своїх літаків F/A-18 Hornet та Eurofighter.
Аналітики зазначають, що влітку 2023 року експортна ціна на AIM-120C-8 AMRAAM трималася на рівні 2,42 млн доларів за одиницю, а вартість такої ракети для армії США тримається на рівні 1,4 млн доларів на 2024 фінансовий рік.
AMRAAM - американська авіаційна всепогодна керована ракета з активною радіолокаційною головкою самонаведення. Максимальна дальність пуску ракети - від 50 до 180 км.
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