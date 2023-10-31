Які ракети допоможуть ЗСУ позбавити армію РФ панування у повітрі — відповідь аналітиків

На думку аналітиків порталу Defence Express, отримання від США ракет класу "повітря-повітря" AIM-120C-8 AMRAAM може стати більшою стратегічною метою, ніж поставки ATACMS.

Чим Україні допоможуть американські ракети AMRAAM

Саме такі ракети "повітря-повітря" можуть забезпечити нам максимальну дальність ураження повітряних цілей рашистів, зокрема зробити для ворога максимально проблемним скидання КАБ з літаків Су-34 і Су-35С, - пояснюють аналітики видання. Поширити

Вони зазначають, що американські винищувачі F-16 здатні вести повітряний бій на дистанціях до 160 км, однак для ураження цілей на таких дистанціях необхідні ракети AMRAAM.

Такі ракети Україна отримає від США за контрактом, укладеним у вересні 2023 року. Але є один цікавий аспект, і він пов'язаний з ціною цієї зброї, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Аналітики посилаються на інформацію про рішення уряду Іспанії закупити 72 бойові і навчальні ракети AIM-120 C-8 разом з супутнім обладнанням в цілому за 100 мільйонів євро.

Що відомо про парадокси із цінами на ракети AMRAAM

Зазначається, що придбані ракети будуть використовувати і для стрільби з ЗРК NASAMS, і для оснащення своїх літаків F/A-18 Hornet та Eurofighter.

Але буквально тиждень тому стало відомо про те, що Державний департамент США погодив дозвіл на продаж Литві 36 ракет AIM-120 C-8 з супутнім обладнанням за цінником 100 млн доларів (2,7 млн доларів за одиницю) Поширити

Аналітики зазначають, що влітку 2023 року експортна ціна на AIM-120C-8 AMRAAM трималася на рівні 2,42 млн доларів за одиницю, а вартість такої ракети для армії США тримається на рівні 1,4 млн доларів на 2024 фінансовий рік.

У цілому це виглядає як парадокс, одночасно дві країни НАТО (Литва та Іспанія) верстають свої бюджети, спираючись на різні показники вартості по AIM-120C-8 AMRAAM. Але не слід виключати, що ціна таких ракет для України в подальшому теж може коливатися, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

AMRAAM - американська авіаційна всепогодна керована ракета з активною радіолокаційною головкою самонаведення. Максимальна дальність пуску ракети - від 50 до 180 км.