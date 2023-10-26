Перші удари ЗСУ ракетами ATACMS перевершили всі сподівання — Данілов
Категорія
Україна
Дата публікації

Перші удари ЗСУ ракетами ATACMS перевершили всі сподівання — Данілов

Бавовна після ракет ATACMS
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Перше ж застосування українськими військовими американських високоточних ракет ATACMS за результатами перевершило всі попередні очікування. 

Чи варто Україні розраховувати на подальші поставки ATACMS від США

Данілов зазначив, що Україна розраховує на нові поставки американських ракет, а також на схвалення Німеччиною рішення щодо поставок далекобійних ракет TAURUS.

Дуже хотілось би, щоб німецька сторона прийняла позитивне рішення, - підкреслив секретар РНБО.

Що стосується ATACMS, він зауважив, що коли Україна почала отримувати ці ракети, то "перша партія, яка була, і застосування першої пертії – перевищило всі очікування".

Після цього зменшились атаки гелікоптерів на наші війська. Більше того, велика частина гелікоптерів, яка перебувала на території Криму, взагалі зараз звідти втекла. ATACMS працюють і будуть надалі працювати, - пояснив Данілов.

Що відомо про ситуацію у Бердянську на тлі атак ЗСУ ракетами ATACMS

За інформацією заступника керівника Бердянської райради Віктора Дудукалова у коментарі журналістам видання “Еспресо”, після ударів ЗСУ ракетами ATACMS по аеродрому злочинної армії РФ в окупованому місті, російські військові злочинці почали прибирати з Бердянська власну військову техніку.

Аеродром на тривалий час втратив свою функціональність і сьогодні окупанти бояться використовувати його в цьому напрямку, розміщувати там наново свою техніку. Півроку вони зухвало стояли, базувалися там, але мапа бойових дій, на щастя, змінюється завдяки тій зброї, яку ми отримуємо, і вмінню нею користуватися, - підкреслив Дудукалов.

Він також зазначив, що окупанти перевозять до Бердянська велику кількість боєкомплекту, однак роблять це дуже обережно.

Вони створюють перевезення через порт, вивантажуючи його вночі переважно, щоб місцеве населення не бачило. Крім того розміщують там ППО, певний особовий склад і частину боєкомплекту, використовуючи порт в Маріуполі як військовий об'єкт безпосередньо, - наголосив заступник керівника райради.

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