Перші удари ЗСУ ракетами ATACMS перевершили всі сподівання — Данілов

Перше ж застосування українськими військовими американських високоточних ракет ATACMS за результатами перевершило всі попередні очікування.
Чи варто Україні розраховувати на подальші поставки ATACMS від США
Данілов зазначив, що Україна розраховує на нові поставки американських ракет, а також на схвалення Німеччиною рішення щодо поставок далекобійних ракет TAURUS.
Що стосується ATACMS, він зауважив, що коли Україна почала отримувати ці ракети, то "перша партія, яка була, і застосування першої пертії – перевищило всі очікування".
Що відомо про ситуацію у Бердянську на тлі атак ЗСУ ракетами ATACMS
За інформацією заступника керівника Бердянської райради Віктора Дудукалова у коментарі журналістам видання “Еспресо”, після ударів ЗСУ ракетами ATACMS по аеродрому злочинної армії РФ в окупованому місті, російські військові злочинці почали прибирати з Бердянська власну військову техніку.
Він також зазначив, що окупанти перевозять до Бердянська велику кількість боєкомплекту, однак роблять це дуже обережно.
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