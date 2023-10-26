Перші удари ЗСУ ракетами ATACMS перевершили всі сподівання — Данілов

Чи варто Україні розраховувати на подальші поставки ATACMS від США

Данілов зазначив, що Україна розраховує на нові поставки американських ракет, а також на схвалення Німеччиною рішення щодо поставок далекобійних ракет TAURUS.

Дуже хотілось би, щоб німецька сторона прийняла позитивне рішення, - підкреслив секретар РНБО. Поширити

Що стосується ATACMS, він зауважив, що коли Україна почала отримувати ці ракети, то "перша партія, яка була, і застосування першої пертії – перевищило всі очікування".

Після цього зменшились атаки гелікоптерів на наші війська. Більше того, велика частина гелікоптерів, яка перебувала на території Криму, взагалі зараз звідти втекла. ATACMS працюють і будуть надалі працювати, - пояснив Данілов. Поширити

Що відомо про ситуацію у Бердянську на тлі атак ЗСУ ракетами ATACMS

За інформацією заступника керівника Бердянської райради Віктора Дудукалова у коментарі журналістам видання “Еспресо”, після ударів ЗСУ ракетами ATACMS по аеродрому злочинної армії РФ в окупованому місті, російські військові злочинці почали прибирати з Бердянська власну військову техніку.

Аеродром на тривалий час втратив свою функціональність і сьогодні окупанти бояться використовувати його в цьому напрямку, розміщувати там наново свою техніку. Півроку вони зухвало стояли, базувалися там, але мапа бойових дій, на щастя, змінюється завдяки тій зброї, яку ми отримуємо, і вмінню нею користуватися, - підкреслив Дудукалов. Поширити

Він також зазначив, що окупанти перевозять до Бердянська велику кількість боєкомплекту, однак роблять це дуже обережно.