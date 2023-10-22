Аналітики назвали втрати армії РФ після ударів ATACMS по аеродромах у Бердянську та Луганську

Злочинна армія РФ зазнала численних втрат в результаті ударів українських військових по аеродромах окупантів у Бердянську та Луганську високоточними американськими ракетами ATACMS.

Що відомо про наслідки бавовни на аеродромах у Бердянську та Луганську

За інформацією аналітиків OSINT-проєкту Oryx, в результаті влучних ударів ЗСУ ракетами ATACMS по аеродромах армії РФ у Бердянську та Луганську було знищено 7 ударних вертольотів Ка-52 Алігатор і два вертольоти Мі-8.

Ще 15 вертольотів - вісім Ка-52 і сім Мі-8 - отримали пошкодження.

Зверніть увагу, що вертольоти, позначені як такі, що не підлягають відновленню, на даний момент перераховані як просто пошкоджені, щоб підстрахуватися, - зазначає аналітик проєкту Якуб Яновський. Поширити

Що відомо про загальні втрати армії РФ від початку війни

За інформацією аналітиків розвідки Міноборони Великої Британії, спроби злочинної армії РФ вести наступи в районі Авдіївки призвели до зростання втрат на 90%.

Загальні втрати окупаційної російської армії від початку вторгнення вже складають близько 290 тис вбитими та пораненими.

За інформацією Генштабу Міноборони Великої Британії, Росія продовжує збільшувати кількість власних військових на території України.

Для вербовки нових окупантів Кремль використовував фінансовий стимул та приховану мобілізацію населення.

Саме через це росіянам вдається втримувати натиск ЗСУ та намагатися проводити наступальні дії, однак для цього вони платять високу ціну. Наприклад, втрати росіян при спробах наступу на Авдіївку зросли на 90%.

Повідомляється, що Росія з початку війни втратила близько 150 – 190 тис військових вбитими та смертельно пораненими.

Загальна кількість всіх втрат Росії, включаючи поранених становить 240 – 290 тис. Сюди входять й ті, хто вже одужав і гіпотетично міг повернутися на війну.