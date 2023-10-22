Аналитики назвали потери армии РФ после ударов ATACMS по аэродромам в Бердянске и Луганске
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики назвали потери армии РФ после ударов ATACMS по аэродромам в Бердянске и Луганске

Удары ракетами ATACMS
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Источник:  online.ua

Преступная армия РФ понесла многочисленные потери в результате ударов украинских военных по аэродромам оккупантов в Бердянске и Луганске высокоточными американскими ракетами ATACMS.

Что известно о последствиях хлопка на аэродромах в Бердянске и Луганске

По информации аналитиков OSINT-проекта Oryx, в результате точных ударов ВСУ ракетами ATACMS по аэродромам армии РФ в Бердянске и Луганске было уничтожено 7 ударных вертолетов Ка-52 Аллигатор и два вертолета Ми-8.

Еще 15 вертолетов – восемь Ка-52 и семь Ми-8 – получили повреждения.

Обратите внимание, что вертолеты, обозначенные как не подлежащие восстановлению, на данный момент перечислены как просто поврежденные, чтобы подстраховаться, - отмечает аналитик проекта Якуб Яновский.

Что известно об общих потерях армии РФ с начала войны

По информации аналитиков разведки Минобороны Великобритании, попытки преступной армии РФ вести наступления в районе Авдеевки привели к росту потерь на 90%.

Общие потери оккупационной российской армии с начала вторжения уже составляют около 290 тыс. убитыми и ранеными.

По информации Генштаба Минобороны Великобритании, Россия продолжает увеличивать количество своих военных на территории Украины.

Для вербовки новых окупантов Кремль использовал финансовый стимул и скрытую мобилизацию населения.

Именно поэтому россиянам удается удерживать давление ВСУ и пытаться проводить наступательные действия, однако для этого они платят высокую цену. К примеру, потери россиян при попытках наступления на Авдеевку выросли на 90%.

Сообщается, что Россия с начала войны потеряла около 150 – 190 тыс. военных убитыми и смертельно ранеными.

Общее число всех потерь России, включая раненых составляет 240 – 290 тыс. Сюда входят и те, кто уже поправился и гипотетически мог возвратиться на войну.

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