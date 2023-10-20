Чи будуть США системно постачати ATACMS Україні — відповідь посла

Українські дипломати у США активно працюють над тим, щоб налагодити системне постачання американських далекобійних ракет ATACMS до України.

Чи будуть США системно постачати ATACMS Україні

Ведучий поцікавився в очільниці українського дипломатичного представництва у Вашингтоні Оксани Маркарової, чи можна спрогнозувати, що партія ATACMS, яку отримала Україна, не буде останньою і постачання цієї зброї відбуватиметься й надалі так, як це сталося з HIMARS, та чи можна сподіватися, що номенклатура цього озброєння може бути розширена.

Пані посол відповіла коротко, але обнадійливо.

Давайте я скажу дипломатично: ми над цим дуже активно працюємо, - натякнула Оксана Маркарова. Поширити

Як ATACMS змінюють ситуацію на фронті

За словами керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони східного напрямку Іллі Євлаша, отримання та використання українськими військовими високоточних ракет ATACMS змінює правила ведення бойових дій на фронті.

Наразі злочинна армія РФ змушена перекидати логістику та сили, а також задіяти аеродроми на значній відстані від фронту.

Євлаш підкреслив, що наразі російські військові злочинці вже поховали плани захопити всю територію Луганської області, однак цей напрямок залишається пріоритетним для ворога.

Однак наявність в українських військових ракет ATACMS значно ускладнить ворогу логістичні операції та порушить забезпечення окупаційних підрозділів уздовж лінії фронту.

Поява такої потужної зброї, як ATACMS є суттєвим гейм-ченджером, яким раніше були, наприклад, HIMARS, потім стали Patriot, - підкреслив Євлаш. Поширити

За його словами, ці ракети на озброєнні українських військових змусять російських терористів ростягувати склади і командні пункти, що збільшить час, необхідний для прийняття рішень і підльотної дистанції до лінії фронту.

Євлаш додав, що загарбники будуть вимушені витратити час на пошук нових місць для розміщення складів, що призведе до "потужного навантаження на їхню логістичну систему".