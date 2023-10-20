Будут ли США системно поставлять ATACMS Украине — ответ посла

Украинские дипломаты в США активно работают над тем, чтобы наладить системные поставки американских дальнобойных ракет ATACMS в Украину.

Будут ли США системно поставлять ATACMS Украине

Ведущий поинтересовался у главы украинского дипломатического представительства в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, можно ли спрогнозировать, что партия ATACMS, которую получила Украина, не будет последней и поставки этого оружия будут и дальше так, как это произошло с HIMARS, и можно ли надеяться, что номенклатура этого вооружение может быть расширено.

Дама посол ответила коротко, но обнадеживающе.

Давайте я скажу дипломатично: мы над этим очень активно работаем, – намекнула Оксана Маркарова. Поделиться

Как ATACMS изменяют ситуацию на фронте

По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны восточного направления Ильи Евлаша, получение и использование украинскими военными высокоточных ракет ATACMS изменяет правила ведения боевых действий на фронте.

Преступная армия РФ вынуждена перебрасывать логистику и силы, а также задействовать аэродромы на значительном расстоянии от фронта.

Евлаш подчеркнул, что российские военные преступники уже похоронили планы захватить всю территорию Луганской области, однако это направление остается приоритетным для врага.

Однако наличие у украинских военных ракет ATACMS значительно усложнит врагу логистические операции и нарушит обеспечение оккупационных подразделений вдоль линии фронта.

Появление такого мощного оружия, как ATACMS, является существенным гейм-ченджером, которым раньше были, например, HIMARS, затем стали Patriot, - подчеркнул Евлаш. Поделиться

По его словам, эти ракеты на вооружении украинских военных заставят российских террористов растягивать составы и командные пункты, что увеличит время, необходимое для принятия решений и подлетной дистанции до линии фронта.

Евлаш добавил, что захватчики будут вынуждены потратить время на поиск новых мест для размещения складов, что приведет к "мощной нагрузке на их логистическую систему".