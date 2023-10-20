Британская разведка оценила, как атаки ATACMS повлияют на российскую армию

ВСУ впервые применили ракеты ATACMS, которые предоставили США, для ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске.

Какие последствия будет иметь армия РФ от атак ATACMS

Британская разведка отмечает, что пока не может назвать окончательную потерю РФ после ударов Украины. Вероятно, были уничтожены 9 российских военных вертолетов в Бердянске и 5 – в Луганске.

В разведке объясняют, что россияне используют Бердянск в качестве передовой оперативной базы на юге Украины. Город является важным логистическим узлом, от которого зависит как наступательная, так и оборонительная способность РФ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 October 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/ZwZC6CaiUn



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/J3dLz99k2V — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 20, 2023

Если это будет подтверждено, по всей вероятности, эти потери повлияют на способность России как защищать, так и вести дальнейшую наступательную деятельность на этом направлении, считают в Минобороны Британии. Поделиться

Как отмечается, компенсировать потери авиации будет сложно в короткой и среднесрочной перспективе. Также потери вертолетов усилит давление на российских летчиков и самолеты, которые и так измотаны из-за захватнической войны.

Существует реалистичная вероятность того, что этот удар заставит Россию снова перенести свои операционные базы и узлы управления дальше линии фронта, увеличив нагрузку на логистические цепи, - говорится в сводке. Поделиться

Украинские военные уже используют ракеты ATACMS

ВСУ 17 октября ударили ракетами ATACMS по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске. Это стало первым случаем, когда предоставленное США оружие было использовано во время войны в Украине.

Между тем в Воздушных силах заявили, что россияне пытаются держать вертолеты и тактическую авиацию на аэродромах ближе к линии фронта для своих атак, поэтому поражение вражеской техники в Луганске и Бердянске очень важно.

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:

девять вертолетов разных модификаций

специальная техника, которая находилась на аэродромах

пусковая установка ПВО

склад боеприпасов

повреждены взлетные полосы аэродромов

Как сообщило Associated Press, Украина получила меньше дюжины дальнобойных ракет ATACMS от Соединенных Штатов Америки.

Журналисты уточняют, что появление на фронте таких ракет дает Украине возможность наносить удары по находящимся на большом расстоянии российским целям. При этом бойцы ВСУ остаются в безопасной зоне.