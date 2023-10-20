Британская разведка оценила, как атаки ATACMS повлияют на российскую армию

ВСУ впервые применили ракеты ATACMS, которые предоставили США, для ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске.
Какие последствия будет иметь армия РФ от атак ATACMS
Британская разведка отмечает, что пока не может назвать окончательную потерю РФ после ударов Украины. Вероятно, были уничтожены 9 российских военных вертолетов в Бердянске и 5 – в Луганске.
В разведке объясняют, что россияне используют Бердянск в качестве передовой оперативной базы на юге Украины. Город является важным логистическим узлом, от которого зависит как наступательная, так и оборонительная способность РФ.
Как отмечается, компенсировать потери авиации будет сложно в короткой и среднесрочной перспективе. Также потери вертолетов усилит давление на российских летчиков и самолеты, которые и так измотаны из-за захватнической войны.
Украинские военные уже используют ракеты ATACMS
ВСУ 17 октября ударили ракетами ATACMS по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске. Это стало первым случаем, когда предоставленное США оружие было использовано во время войны в Украине.
Между тем в Воздушных силах заявили, что россияне пытаются держать вертолеты и тактическую авиацию на аэродромах ближе к линии фронта для своих атак, поэтому поражение вражеской техники в Луганске и Бердянске очень важно.
По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:
девять вертолетов разных модификаций
специальная техника, которая находилась на аэродромах
пусковая установка ПВО
склад боеприпасов
повреждены взлетные полосы аэродромов
Как сообщило Associated Press, Украина получила меньше дюжины дальнобойных ракет ATACMS от Соединенных Штатов Америки.
Журналисты уточняют, что появление на фронте таких ракет дает Украине возможность наносить удары по находящимся на большом расстоянии российским целям. При этом бойцы ВСУ остаются в безопасной зоне.
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