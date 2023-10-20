Британська розвідка оцінила, як атаки ATACMS вплинуть на російську армію

ЗСУ вперше застосували ракети ATACMS, які надали США, для ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську.

Які наслідки матиме армія РФ від атак ATACMS

Британська розвідка наголошує, що поки не може назвати остаточні втрати РФ після ударів України. Ймовірно, було знищено 9 російських військових вертольотів у Бердянську та 5 – у Луганську.

У розвідці пояснюють, що росіяни використовують Бердянськ як передову оперативну базу на півдні України. Місто є важливим логістичним вузлом, від якого залежить як наступальна, так і оборонна спроможність РФ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/J3dLz99k2V — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 20, 2023

Якщо це буде підтверджено, цілком ймовірно, що ці втрати вплинуть на здатність Росії як захищати, так і вести подальшу наступальну діяльність на цьому напрямку, - вважають у Міноборони Британії. Поширити

Як зазначається, компенсувати втрати авіації буде складно у короткій та середньостроковій перспективі. Також втрати вертольотів посилить тиск на російських льотчиків і літаки, які й так виснажені через загарбницьку війну.

Існує реалістична ймовірність того, що цей удар змусить Росію знову перенести свої операційні бази та вузли управління далі від лінії фронту, збільшивши навантаження на логістичні ланцюги, - йдеться у зведенні. Поширити

Українські військові вже використовують ракети ATACMS

ЗСУ 17 жовтня вдарили ракетами ATACMS по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську. Це стало першим випадком, коли надана США зброя була використана під час війни в Україні.

Тим часом у Повітряних силах заявили, що росіяни намагаються тримати гелікоптери та тактичну авіацію на аеродромах ближче до лінії фронту для своїх атак, тому ураження ворожої техніки в окупованих Луганську та Бердянську дуже важливе.

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:

дев’ять гелікоптерів різних модифікацій

спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах

пускова установка ППО

склад боєприпасів

пошкоджено злітні смуги аеродромів

Як повідомило Associated Press, Україна отримала менше дюжини далекобійних ракет ATACMS від Сполучених Штатів Америки.

Журналісти уточнюють, що поява на фронті таких ракет дає Україні можливість завдавати ударів по російським цілям, що знаходяться на великій відстані. При цьому бійці ЗСУ залишаються у безпечній зоні.