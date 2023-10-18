У мережі оприлюднили супутникові знімки наслідків ударів ATACMS по аеродрому у Бердянську

У мережі з'явились супутникові знімки наслідків удару ЗСУ балістичними ракетами ATACMS по аеродрому злочинної армії РФ в окупованому Бердянську у Запорізькій області.

Що відомо про наслідки ударів ATACMS по аеродрому у Бердянську

За інформацією журналістів проекту “Схеми”, внаслідок удару по аеродрому Бердянську там були зафіксовані значні втрати злочинної армії у живій силі та техніці.

Зокрема, знімки надані Planet Labs і зроблені 18 жовтня зафіксували місця влучання на території аеродрому.

Зокрема, на супутниковому фотовидно частину злітної смуги летовища, на якій раніше розташовувались гелікоптери.

Порівнявши попередні фото можна побачити сліди від знищеної техніки росіян.

Зокрема заявлялось, що за допомогою ракет ATACMS в ході спецоперації DRAGONFLY з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установку ППО, склад боєприпасів та багато іншого.

У ніч на 17 жовтня ЗСУ завдали ударів по аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська.

Сили спецоперацій повідомили, що було пошкоджено злітно-посадкові смуги аеродромів і уражено 9 гелікоптерів, спецтехніку, пускову установку ППО та склад боєприпасів.

Чому російські ППО безсилі перед ATACMS

За словами військового експерта Романа Світана, особливості американських балістичних ракет ATACMS роблять російські ППО легкою ціллю для них.