В сети обнародовали спутниковые снимки последствий ударов ATACMS по аэродрому в Бердянске
Категория
Украина
Дата публикации

В сети обнародовали спутниковые снимки последствий ударов ATACMS по аэродрому в Бердянске

Бавовна у россиян
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Источник:  online.ua

В сети появились спутниковые снимки последствий удара ВСУ баллистическими ракетами ATACMS по аэродрому преступной армии РФ в оккупированном Бердянске в Запорожской области.

Что известно о последствиях ударов ATACMS по аэродрому в Бердянске

По информации журналистов проекта "Схемы", в результате удара по аэродрому Бердянску там были зафиксированы значительные потери преступной армии в живой силе и технике.

В частности, снимки предоставлены Planet Labs и сделаны 18 октября, зафиксировали места попадания на территории аэродрома.

В частности, на спутниковом фотовидна часть взлетной полосы аэродрома, на которой раньше располагались вертолеты.

Сравнив предыдущие фото, можно увидеть следы от уничтоженной техники россиян.

В частности, заявлялось, что с помощью ракет ATACMS в ходе спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, состав боеприпасов и многое другое.

В ночь на 17 октября ВСУ нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.

Силы спецопераций сообщили, что были повреждены взлетно-посадочные полосы аэродромов и поражены 9 вертолетов, спецтехника, пусковая установка ПВО и склад боеприпасов.

Почему российские ПВО бессильны перед ATACMS

По словам военного эксперта Романа Свитана, особенности американских баллистических ракет ATACMS делают российские ПВО легкой целью для них.

Пробовали россияне сбить эти ракеты ATACMS, но они их не сбили. То есть ракета сама по себе идет не по чистой баллистической траектории, а по так называемой квазибалистической траектории: она рыскает по траектории, может "бочки" нарезать. По большому счету она выполняет противоракетный маневр, потому что любой зенитно-ракетный комплекс, пытающийся сбить баллистическую ракету, отправляет противоракеты в точку встречи, которую вычисляет система расчета. А когда постоянно идет смена баллистической траектории, то эту точку встречи нельзя вычислить, поэтому ракеты просто уходят в воздух: то есть в точке встречи, которая вычислила машина, уже этой ракеты нет, и нужна еще одна противоракета и еще одна, – объяснил эксперт.

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