В сети обнародовали спутниковые снимки последствий ударов ATACMS по аэродрому в Бердянске

В сети появились спутниковые снимки последствий удара ВСУ баллистическими ракетами ATACMS по аэродрому преступной армии РФ в оккупированном Бердянске в Запорожской области.

Что известно о последствиях ударов ATACMS по аэродрому в Бердянске

По информации журналистов проекта "Схемы", в результате удара по аэродрому Бердянску там были зафиксированы значительные потери преступной армии в живой силе и технике.

В частности, снимки предоставлены Planet Labs и сделаны 18 октября, зафиксировали места попадания на территории аэродрома.

В частности, на спутниковом фотовидна часть взлетной полосы аэродрома, на которой раньше располагались вертолеты.

Сравнив предыдущие фото, можно увидеть следы от уничтоженной техники россиян.

В частности, заявлялось, что с помощью ракет ATACMS в ходе спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, состав боеприпасов и многое другое.

В ночь на 17 октября ВСУ нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.

Силы спецопераций сообщили, что были повреждены взлетно-посадочные полосы аэродромов и поражены 9 вертолетов, спецтехника, пусковая установка ПВО и склад боеприпасов.

Почему российские ПВО бессильны перед ATACMS

По словам военного эксперта Романа Свитана, особенности американских баллистических ракет ATACMS делают российские ПВО легкой целью для них.