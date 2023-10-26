Первое применение украинскими военными американских высокоточных ракет ATACMS по результатам превзошло все предыдущие ожидания.
Стоит ли Украине рассчитывать на дальнейшие поставки ATACMS от США
Данилов отметил, что Украина рассчитывает на новые поставки американских ракет, а также на одобрение Германией решения по поставкам дальнобойных ракет TAURUS.
Что касается ATACMS, он отметил, что когда Украина начала получать эти ракеты, то "первая партия, которая была, и применение первой пертии превысило все ожидания".
Что известно о ситуации в Бердянске на фоне атак ВСУ ракетами ATACMS
По информации заместителя руководителя Бердянского райсовета Виктора Дудукалова в комментарии журналистам издания "Эспрессо", после ударов ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому преступной армии РФ в оккупированном городе, российские военные преступники начали убирать из Бердянска собственную военную технику.
Он также отметил, что оккупанты перевозят в Бердянск большое количество боекомплекта, однако делают это очень осторожно.
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