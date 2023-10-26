Стоит ли Украине рассчитывать на дальнейшие поставки ATACMS от США

Данилов отметил, что Украина рассчитывает на новые поставки американских ракет, а также на одобрение Германией решения по поставкам дальнобойных ракет TAURUS.

Очень хотелось бы, чтобы немецкая сторона приняла положительное решение, – подчеркнул секретарь СНБО. Поделиться

Что касается ATACMS, он отметил, что когда Украина начала получать эти ракеты, то "первая партия, которая была, и применение первой пертии превысило все ожидания".

После этого уменьшились атаки вертолетов на наши войска. Более того, большая часть вертолетов, находившаяся на территории Крыма, вообще сейчас оттуда убежала. ATACMS работают и будут в дальнейшем работать, – пояснил Данилов. Поделиться

Что известно о ситуации в Бердянске на фоне атак ВСУ ракетами ATACMS

По информации заместителя руководителя Бердянского райсовета Виктора Дудукалова в комментарии журналистам издания "Эспрессо", после ударов ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому преступной армии РФ в оккупированном городе, российские военные преступники начали убирать из Бердянска собственную военную технику.

Аэродром на длительное время потерял свою функциональность и сегодня оккупанты боятся использовать его в этом направлении, размещать там заново свою технику. Полгода они дерзко стояли, базировались там, но карта боевых действий, к счастью, меняется благодаря тому оружию, которое мы получаем, и умению им пользоваться, - подчеркнул Дудукалов. Поделиться

Он также отметил, что оккупанты перевозят в Бердянск большое количество боекомплекта, однако делают это очень осторожно.