Первые удары ВСУ ракетами ATACMS превзошли все ожидания
Категория
Украина
Дата публикации

Первые удары ВСУ ракетами ATACMS превзошли все ожидания

Бавовна после атак ЗСУ ракетами ATACMS
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Первое применение украинскими военными американских высокоточных ракет ATACMS по результатам превзошло все предыдущие ожидания.

Стоит ли Украине рассчитывать на дальнейшие поставки ATACMS от США

Данилов отметил, что Украина рассчитывает на новые поставки американских ракет, а также на одобрение Германией решения по поставкам дальнобойных ракет TAURUS.

Очень хотелось бы, чтобы немецкая сторона приняла положительное решение, – подчеркнул секретарь СНБО.

Что касается ATACMS, он отметил, что когда Украина начала получать эти ракеты, то "первая партия, которая была, и применение первой пертии превысило все ожидания".

После этого уменьшились атаки вертолетов на наши войска. Более того, большая часть вертолетов, находившаяся на территории Крыма, вообще сейчас оттуда убежала. ATACMS работают и будут в дальнейшем работать, – пояснил Данилов.

Что известно о ситуации в Бердянске на фоне атак ВСУ ракетами ATACMS

По информации заместителя руководителя Бердянского райсовета Виктора Дудукалова в комментарии журналистам издания "Эспрессо", после ударов ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому преступной армии РФ в оккупированном городе, российские военные преступники начали убирать из Бердянска собственную военную технику.

Аэродром на длительное время потерял свою функциональность и сегодня оккупанты боятся использовать его в этом направлении, размещать там заново свою технику. Полгода они дерзко стояли, базировались там, но карта боевых действий, к счастью, меняется благодаря тому оружию, которое мы получаем, и умению им пользоваться, - подчеркнул Дудукалов.

Он также отметил, что оккупанты перевозят в Бердянск большое количество боекомплекта, однако делают это очень осторожно.

Они создают перевозку через порт, выгружая его ночью преимущественно, чтобы местное население не видело. Кроме того, размещают там ПВО, определенный личный состав и часть боекомплекта, используя порт в Мариуполе как военный объект напрямую, - отметил заместитель руководителя райсовета.

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