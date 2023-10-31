Какие ракеты помогут ВСУ лишить армию РФ господство в воздухе — ответ аналитиков

По мнению аналитиков портала Defence Express, получение от США ракет класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM может стать большей стратегической целью, чем поставки ATACMS.
Чем Украине помогут американские ракеты AMRAAM
Они отмечают, что американские истребители F-16 способны вести воздушное сражение на дистанциях до 160 км, однако для поражения целей на таких дистанциях необходимы ракеты AMRAAM.
Аналитики ссылаются на информацию о решении правительства Испании закупить 72 боевые и обучающие ракеты AIM-120 C-8 вместе с сопутствующим оборудованием в общей сложности за 100 миллионов евро.
Что известно о парадоксах с ценами на ракеты AMRAAM
Отмечается, что приобретенные ракеты будут использоваться и для стрельбы из ЗРК NASAMS, и для оснащения своих самолетов F/A-18 Hornet и Eurofighter.
Аналитики отмечают, что летом 2023 экспортная цена на AIM-120C-8 AMRAAM держалась на уровне 2,42 млн долларов за единицу, а стоимость такой ракеты для армии США держится на уровне 1,4 млн долларов на 2024 финансовый год.
AMRAAM – американская авиационная всепогодная управляемая ракета с активной радиолокационной головкой самонаведения. Максимальная дальность пуска ракеты – от 50 до 180 км.
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