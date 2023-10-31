Какие ракеты помогут ВСУ лишить армию РФ господство в воздухе — ответ аналитиков

По мнению аналитиков портала Defence Express, получение от США ракет класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM может стать большей стратегической целью, чем поставки ATACMS.

Чем Украине помогут американские ракеты AMRAAM

Именно такие ракеты "воздух-воздух" могут обеспечить нам максимальную дальность поражения воздушных целей рашистов, в частности, сделать для врага максимально проблемным сброс КАБ с самолетов Су-34 и Су-35С, - объясняют аналитики издания. Поделиться

Они отмечают, что американские истребители F-16 способны вести воздушное сражение на дистанциях до 160 км, однако для поражения целей на таких дистанциях необходимы ракеты AMRAAM.

Такие ракеты Украина получит от США по контракту, заключенному в сентябре 2023 года. Но есть один интересный аспект, и он связан с ценой этого оружия, говорится в материале издания. Поделиться

Аналитики ссылаются на информацию о решении правительства Испании закупить 72 боевые и обучающие ракеты AIM-120 C-8 вместе с сопутствующим оборудованием в общей сложности за 100 миллионов евро.

Что известно о парадоксах с ценами на ракеты AMRAAM

Отмечается, что приобретенные ракеты будут использоваться и для стрельбы из ЗРК NASAMS, и для оснащения своих самолетов F/A-18 Hornet и Eurofighter.

Но буквально неделю назад стало известно о том, что Государственный департамент США согласовал разрешение на продажу в Литве 36 ракет AIM-120 C-8 с сопутствующим оборудованием по ценнику 100 млн долларов (2,7 млн долларов за единицу). Поделиться

Аналитики отмечают, что летом 2023 экспортная цена на AIM-120C-8 AMRAAM держалась на уровне 2,42 млн долларов за единицу, а стоимость такой ракеты для армии США держится на уровне 1,4 млн долларов на 2024 финансовый год.

В целом это выглядит как парадокс, одновременно две страны НАТО (Литва и Испания) верстают свои бюджеты, опираясь на разные показатели стоимости AIM-120C-8 AMRAAM. Но не следует исключать, что цена таких ракет для Украины в дальнейшем тоже может колебаться, говорится в материале издания. Поделиться

AMRAAM – американская авиационная всепогодная управляемая ракета с активной радиолокационной головкой самонаведения. Максимальная дальность пуска ракеты – от 50 до 180 км.