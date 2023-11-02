Армия РФ собирает ракеты для ударов по энергетическим объектам в Украине зимой.

Что известно о подготовке армии РФ к массированным ракетным атакам по Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что российские оккупанты накапливают ракеты для массированных атак по энергетической инфраструктуре Украины зимой, однако энергетики и власть делают все, чтобы подготовиться к такому сценарию.

Противник в последнее время уменьшил количество обстрелов критической инфраструктуры энергетического сектора. Он сейчас накапливает вооружение, чтобы нанести нам вред, когда будет зимняя температура. Мы это обязательно пройдем. Такая зима не будет простой, потому что это зима войны. Все, что можно делать, делает и государство, и компании, несущие за это ответственность, - отметил Данилов. Поделиться

Что известно о результатах работы украинского ПВО в течение октября

По информации руководителя Офиса президента Андрея Ермака, только в течение прошлого месяца украинскими подразделениями ПВО было уничтожено 228 БПЛА преступной армии РФ типа Shahed из выпущенных 243.

Также в течение месяца оккупанты атаковали наше государство 9 крылатыми ракетами и 15 управляемыми авиационными ракетами типа Х-59.

Наше ПВО навсегда приземлило 228 вражеских ударных беспилотников. Также украинские защитники сбили 8 крылатых ракет и 11 управляемых авиационных ракет окупантов.

Следует отметить, что Украина объединяет западные ракеты с советскими пусковыми установками и радарами. Таким образом, государство пытается максимально усилить свое ПВО. Полковник запаса ВСУ назвал это нормальной практикой для западных стран.