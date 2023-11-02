Армия РФ собирает ракеты для ударов по энергетическим объектам в Украине зимой.

Преступная армия РФ накапливает резервы ракет для ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины зимой.
Что известно о подготовке армии РФ к массированным ракетным атакам по Украине
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что российские оккупанты накапливают ракеты для массированных атак по энергетической инфраструктуре Украины зимой, однако энергетики и власть делают все, чтобы подготовиться к такому сценарию.
Что известно о результатах работы украинского ПВО в течение октября
По информации руководителя Офиса президента Андрея Ермака, только в течение прошлого месяца украинскими подразделениями ПВО было уничтожено 228 БПЛА преступной армии РФ типа Shahed из выпущенных 243.
Также в течение месяца оккупанты атаковали наше государство 9 крылатыми ракетами и 15 управляемыми авиационными ракетами типа Х-59.
Наше ПВО навсегда приземлило 228 вражеских ударных беспилотников. Также украинские защитники сбили 8 крылатых ракет и 11 управляемых авиационных ракет окупантов.
Следует отметить, что Украина объединяет западные ракеты с советскими пусковыми установками и радарами. Таким образом, государство пытается максимально усилить свое ПВО. Полковник запаса ВСУ назвал это нормальной практикой для западных стран.
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