Россия получила от КНДР баллистические и противотанковые ракеты

КНДР, вероятно, передала России несколько типов ракет для войны против Украины, среди которых есть как баллистические, так и противотанковые.

Что известно о поставках оружия из КНДР в Россию

По информации издания со ссылкой на представителей армии Южной Кореи, военные подозревают, что Россия получила от КНДР неопределенное количество баллистических ракет малой дальности, противотанковых ракет, а также ракет для переносных комплексов ПВО.

Кроме того, Северная Корея, вероятно, могла передать России винтовки, ракетные установки, минометы и снаряды.

Авторы материала подчеркивают, что все это происходит на фоне заявлений властей КНДР о распространении военного сотрудничества с Россией и Китаем.

В то же время Северная Корея имеет серьезные финансовые и гуманитарные проблемы после пандемии COVID-19 и страдает от международных санкций и конфликта с США.

Из-за нехватки средств власти КНДР объявили о намерениях сократить количество собственных дипломатических миссий по миру.

Что известно о количестве полученного Россией оружия от КНДР

С подобными оценками выступили представители Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По словам одного из военных чиновников Южной Кореи, из КНДР в Россию могли поступить около 2 тыс контейнеров с оружием и боеприпасами.

Следует подчеркнуть, что это количество вдвое превышает озвученную до этого цифру Вашингтоном.

По мнению военных аналитиков Южной Кореи, согласно этому объему, Россия могла получить более 200 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов или более 1 миллиона 152-мм снарядов.

Северная Корея, возможно, также поставляла в Россию другое оружие, в том числе танковые боеприпасы серии Т, противотанковые управляемые ракеты, ракетные установки, винтовки и пулеметы и, возможно, баллистические ракеты малой дальности, говорится в материале издания. Поделиться

Южнокорейский чиновник рассказал журналистам, что признаки снабжения оружия Северной Кореей в РФ появились с середины 2022 года, а "торговля оружием морскими путями увеличилась в августе, незадолго до визита Ким Чен Ина в Россию".

По данным ОКНШ, было зафиксировано, что северокорейские суда направлялись в Россию раз в неделю в период с августа по сентябрь, но с октября - каждые 3-4 дня было замечено 3-4 корабля.