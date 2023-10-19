Лавров рекомендует. Одиозный министр приглашает россиян отдыхать в КНДР

Лавров находится с визитом в КНДР 18-19 октября. В четверг он провел встречу с Ким Чен Ыном.

Лавров рекомендует россиянам курорты Северной Кореи

Глава российского МИДа Сергей Лавров после встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном посоветовал российским туристам отдыхать в КНДР.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Стал бы", - ответил глава МИД РФ на вопрос журналиста, стал бы он рекомендовать Северную Корею как место отдыха для российских туристов.

Лавров находится с визитом в КНДР 18-19 октября. В четверг он провел встречу с Ким Чен Ыном.

В КНДР находится и российская пропагандистка Ольга Скабеева. Ночью она провела, по ее словам, "первое в истории человечества прямое включение из КНДР".

Сотрудничество РФ и КНДР: что известно

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются". В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

11 сентября лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ына в РФ "в ближайшие дни". 13 сентября Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".

В октябре спутниковые снимки показали самый большой за последние годы трафик на границе России и КНДР. Это происходит через день после появления слухов о старте передачи РФ северокорейской артиллерии.

Позже стало известно, что с 7 сентября по 1 октября Северная Корея передала России 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.