Северная Корея на грузовых кораблях доставляет вооружение России для ведения преступной армией РФ войны против Украины.

Что известно о передаче КНДР кораблей с оружием России

По информации журналистов издания со ссылкой на обнародованные в сети спутниковые снимки, за период с августа по октябрь этого года российские грузовые корабли несколько раз забирали партии грузов из КНДР и доставляли их в порт на Дальнем Востоке.

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По информации аналитиков лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), изучивших спутниковые снимки.

По их словам, за последние два месяца российские корабли, связанные с военно-транспортными сетями, собирали грузы из Северной Кореи. Они перевозили их и доставляли в военный порт России.

Аналитики подчеркивают, что поставки оружия из КНДР в Россию являются более регулярными, масштабными и длительными.

В частности, спутниковые снимки свидетельствуют о том, что в середине августа два грузовых судна под российским флагом "Ангара" и "Мария" начали курсировать между северокорейским портом Раджин и защищенным портовым комплексом в Дунае на Дальнем Востоке РФ.

С середины августа и до 14 октября эти суда совершили по меньшей мере пять рейсов в обе стороны.

В то же время, данные сайта Marine Traffic свидетельствуют, что российские корабли выключили сигнал автоматической системы идентификации, таким образом скрывая свое местонахождение.

Несмотря на то, что невозможно сказать, что именно перевозится, на новых снимках видно, что корабли связаны с российской сетью военной логистики, что позволяет предполагать, что эти коммерческие суда перевозят военное оборудование, говорят аналитики RUSI и американские официальные лица, - говорится. в материале издания. Поделиться

Приблизительно в то время начались поставки из КНДР, на складе боеприпасов в российском Тихорецке, недалеко от украинской границы, начали стремительно расширяться ямы для боеприпасов.

Они были заполнены в последние недели после прибытия железнодорожных вагонов.

В RUSI считают, что цвет и размер контейнеров совпадают с грузами из Раджана в Дунай.