КНДР отправляет в Россию корабли с оружием - спутниковые снимки

Северная Корея на грузовых кораблях доставляет вооружение России для ведения преступной армией РФ войны против Украины.
Что известно о передаче КНДР кораблей с оружием России
По информации журналистов издания со ссылкой на обнародованные в сети спутниковые снимки, за период с августа по октябрь этого года российские грузовые корабли несколько раз забирали партии грузов из КНДР и доставляли их в порт на Дальнем Востоке.
По информации аналитиков лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), изучивших спутниковые снимки.
По их словам, за последние два месяца российские корабли, связанные с военно-транспортными сетями, собирали грузы из Северной Кореи. Они перевозили их и доставляли в военный порт России.
Аналитики подчеркивают, что поставки оружия из КНДР в Россию являются более регулярными, масштабными и длительными.
В частности, спутниковые снимки свидетельствуют о том, что в середине августа два грузовых судна под российским флагом "Ангара" и "Мария" начали курсировать между северокорейским портом Раджин и защищенным портовым комплексом в Дунае на Дальнем Востоке РФ.
С середины августа и до 14 октября эти суда совершили по меньшей мере пять рейсов в обе стороны.
В то же время, данные сайта Marine Traffic свидетельствуют, что российские корабли выключили сигнал автоматической системы идентификации, таким образом скрывая свое местонахождение.
Приблизительно в то время начались поставки из КНДР, на складе боеприпасов в российском Тихорецке, недалеко от украинской границы, начали стремительно расширяться ямы для боеприпасов.
Они были заполнены в последние недели после прибытия железнодорожных вагонов.
В RUSI считают, что цвет и размер контейнеров совпадают с грузами из Раджана в Дунай.
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