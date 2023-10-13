КНДР угрожает нанести ракетный удар по всем стратегическим активам США, размещенным на Корейском полуострове, в том числе и по американскому авианосцу "Рональд Рейган", прибывшему с визитом в Южную Корею.

КНДР угрожает нанести удар по американскому авианосцу у берегов Южной Кореи

В заявлении говорится, что визит авианосца якобы свидетельствует о том, что планы Соединенных Штатов по ядерному нападению на КНДР и их реализация достигли серьезнейшей фазы, из-за чего угроза вспышки ядерной войны стала как никогда высокой.

В КНДР также отметили, что их ядерная доктрина позволяет стране применять ядерное оружие первым.

Самый мощный и быстрый первый удар КНДР будет нанесен средствам "расширенного сдерживания", а также по базам зла на Корейском полуострове и вокруг него, отмечается в сообщении. Поделиться

Южная Корея хочет прекратить военное соглашение с КНДР

Син Вон Сик отметил, что будет настаивать на приостановлении действия военного соглашения 2018 между двумя странами и восстановлении наблюдательной миссии на границе.

По его словам, причиной этого является внезапное нападение боевиков террористической палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа на Израиль.

В Южной Корее он вызвал беспокойство по поводу аналогичных нападений со стороны Северной Кореи.

Соглашение создало буферные зоны вдоль сухопутных и морских границ, а также бесполетные зоны над границей для предотвращения столкновений.

Син особенно критически относился к бесполетным зонам межкорейского соглашения, которые, по его словам, не позволяют Южной Корее полностью использовать свои средства воздушного наблюдения в то время, когда северокорейская ядерная угроза растет.

Хотя Южной Корее понадобится сложный юридический процесс, чтобы полностью отказаться от соглашения, для приостановки соглашения потребуется только решение заседания кабинета министров.