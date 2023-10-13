КНДР угрожает нанести ракетный удар по всем стратегическим активам США, размещенным на Корейском полуострове, в том числе и по американскому авианосцу "Рональд Рейган", прибывшему с визитом в Южную Корею.
КНДР угрожает нанести удар по американскому авианосцу у берегов Южной Кореи
В заявлении говорится, что визит авианосца якобы свидетельствует о том, что планы Соединенных Штатов по ядерному нападению на КНДР и их реализация достигли серьезнейшей фазы, из-за чего угроза вспышки ядерной войны стала как никогда высокой.
В КНДР также отметили, что их ядерная доктрина позволяет стране применять ядерное оружие первым.
Южная Корея хочет прекратить военное соглашение с КНДР
Син Вон Сик отметил, что будет настаивать на приостановлении действия военного соглашения 2018 между двумя странами и восстановлении наблюдательной миссии на границе.
По его словам, причиной этого является внезапное нападение боевиков террористической палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа на Израиль.
В Южной Корее он вызвал беспокойство по поводу аналогичных нападений со стороны Северной Кореи.
Соглашение создало буферные зоны вдоль сухопутных и морских границ, а также бесполетные зоны над границей для предотвращения столкновений.
Син особенно критически относился к бесполетным зонам межкорейского соглашения, которые, по его словам, не позволяют Южной Корее полностью использовать свои средства воздушного наблюдения в то время, когда северокорейская ядерная угроза растет.
Хотя Южной Корее понадобится сложный юридический процесс, чтобы полностью отказаться от соглашения, для приостановки соглашения потребуется только решение заседания кабинета министров.
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