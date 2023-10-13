КНДР погрожує завдати ракетного удару по всіх стратегічних активах США, розміщених на Корейському півострові, у тому числі й по американському авіаносцю "Рональд Рейган", який прибув з візитом до Південної Кореї.

КНДР погрожує завдати удар по американському авіаносцю біля берегів Південної Кореї

У заяві йдеться, що візит авіаносця нібито свідчить про те, що плани Сполучених Штатів щодо ядерного нападу на КНДР та їх реалізація досягли найсерйознішої фази, через що загроза спалаху ядерної війни стала як ніколи високою.

У КНДР також зазначили, що їхня ядерна доктрина дозволяє країні застосовувати ядерну зброю першою.

Найпотужніший і найшвидший перший удар КНДР буде завдано засобам "розширеного стримування", а також по базах зла на Корейському півострові та навколо нього, - наголошується в повідомленні. Поширити

Південна Корея хоче припинити військову угоду з КНДР

Сін Вон Сік зазначив, що наполягатиме на призупиненні дії військової угоди 2018 року між двома країнами та відновленні спостережної місії на кордоні.

За його словами причиною цього є раптовий напад бойовиків терористичного палестинського угруповання ХАМАС з сектора Газа на Ізраїль.

У Південній Кореї він викликав занепокоєння з приводу аналогічних нападів з боку Північної Кореї.

Угода створила буферні зони вздовж сухопутних і морських кордонів, а також безпольотні зони над кордоном для запобігання сутичок.

Сін особливо критично ставився до безпольотних зон міжкорейської угоди, які, за його словами, не дають змоги Південній Кореї повністю використовувати свої засоби повітряного спостереження в той час, коли північнокорейська ядерна загроза зростає.

Хоча Південній Кореї знадобиться складний юридичний процес, щоб повністю відмовитися від угоди, для призупинення угоди буде потрібно тільки рішення засідання кабінету міністрів.