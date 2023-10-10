Глава Міноборони Південної Кореї Сін Вон Сік висловив побоювання з приводу загрози атаки КНДР на тлі нападу ХАМАС на Ізраїль.

Південна Корея хоче припинити військову угоду з КНДР

Сін Вон Сік зазначив, що наполягатиме на призупиненні дії військової угоди 2018 року між двома країнами та відновленні спостережної місії на кордоні.

За його словами причиною цього є раптовий напад бойовиків терористичного палестинського угруповання ХАМАС з сектора Газа на Ізраїль.

У Південній Кореї він викликав занепокоєння з приводу аналогічних нападів з боку Північної Кореї.

Угода створила буферні зони вздовж сухопутних і морських кордонів, а також безпольотні зони над кордоном для запобігання сутичок.

Сін особливо критично ставився до безпольотних зон міжкорейської угоди, які, за його словами, не дають змоги Південній Кореї повністю використовувати свої засоби повітряного спостереження в той час, коли північнокорейська ядерна загроза зростає.

Хоча Південній Кореї знадобиться складний юридичний процес, щоб повністю відмовитися від угоди, для призупинення угоди буде потрібно тільки рішення засідання кабінету міністрів.

ХАМАС напав на Ізраїль, а Республіка Корея перебуває під набагато серйознішою загрозою, - зазначив глава Міноборони Північної Кореї. Поширити

Він також пояснив, щоб протистояти цій загрозі, Південній Кореї необхідно спостерігати за пересуваннями північнокорейських військових за допомогою засобів спостереження, щоб заздалегідь дізнатися, готують вони провокації чи ні.