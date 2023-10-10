В Южной Корее опасаются нападения КНДР по аналогии атаки ХАМАС на Израиль

Глава Минобороны Южной Кореи Син Вон Сок выразил опасения по поводу угрозы атаки КНДР на фоне нападения ХАМАС на Израиль.
Южная Корея хочет прекратить военное соглашение с КНДР
Син Вон Сик отметил, что будет настаивать на приостановлении действия военного соглашения 2018 между двумя странами и восстановлении наблюдательной миссии на границе.
По его словам, причиной этого является внезапное нападение боевиков террористической палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа на Израиль.
В Южной Корее он вызвал беспокойство по поводу аналогичных нападений со стороны Северной Кореи.
Соглашение создало буферные зоны вдоль сухопутных и морских границ, а также бесполетные зоны над границей для предотвращения столкновений.
Син особенно критически относился к бесполетным зонам межкорейского соглашения, которые, по его словам, не позволяют Южной Корее полностью использовать свои средства воздушного наблюдения в то время, когда северокорейская ядерная угроза растет.
Хотя Южной Корее понадобится сложный юридический процесс, чтобы полностью отказаться от соглашения, для приостановки соглашения потребуется только решение заседания кабинета министров.
Он также объяснил, чтобы противостоять этой угрозе, Южной Корее необходимо наблюдать за передвижениями северокорейских военных с помощью средств наблюдения, чтобы заранее узнать, готовят ли они провокации или нет.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-