Глава Минобороны Южной Кореи Син Вон Сок выразил опасения по поводу угрозы атаки КНДР на фоне нападения ХАМАС на Израиль.

Южная Корея хочет прекратить военное соглашение с КНДР

Син Вон Сик отметил, что будет настаивать на приостановлении действия военного соглашения 2018 между двумя странами и восстановлении наблюдательной миссии на границе.

По его словам, причиной этого является внезапное нападение боевиков террористической палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа на Израиль.

В Южной Корее он вызвал беспокойство по поводу аналогичных нападений со стороны Северной Кореи.

Соглашение создало буферные зоны вдоль сухопутных и морских границ, а также бесполетные зоны над границей для предотвращения столкновений.

Син особенно критически относился к бесполетным зонам межкорейского соглашения, которые, по его словам, не позволяют Южной Корее полностью использовать свои средства воздушного наблюдения в то время, когда северокорейская ядерная угроза растет.

Хотя Южной Корее понадобится сложный юридический процесс, чтобы полностью отказаться от соглашения, для приостановки соглашения потребуется только решение заседания кабинета министров.

ХАМАС напал на Израиль, а Республика Корея находится под гораздо более серьезной угрозой, - отметил глава Минобороны Северной Кореи. Поделиться

Он также объяснил, чтобы противостоять этой угрозе, Южной Корее необходимо наблюдать за передвижениями северокорейских военных с помощью средств наблюдения, чтобы заранее узнать, готовят ли они провокации или нет.