Північна Корея на вантажних кораблях доставляє озброєння до Росії для ведення злочинною армією РФ війни проти України.

Що відомо про передачу КНДР кораблів зі зброєю Росії

За інформацією журналістів видання із посиланням на оприлюднені в мережі супутникові знімки, за період із серпня по жовтень цього року, російські вантажні кораблі кілька разів забирали партії вантажів з КНДР і доправляли їх до порту на Далекому Сході.

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За інформацією аналітиків лондонського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), які вивчили супутникові знімки.

За їхніми словами, упродовж двох останніх місяців російські кораблі, пов'язані з військово-транспортними мережами, збирали вантажі з Північної Кореї. Вони перевозили їх та доставляли до військового порту Росії.

Аналітики підкреслюють, що поставки зброї з КНДР до Росії є більш регулярними, масштабними та тривалими.

Зокрема супутникові знімки свідчать про те, що у середині серпня два вантажні судна під російським прапором "Ангара" та "Марія" почали курсувати між північнокорейським портом Раджин і захищеним портовим комплексом у Дунаї на Далекому Сході РФ.

Від середини серпня і до 14 жовтня ці судна здійснили щонайменше п’ять рейсів у обидва боки.

Водночас дані сайту Marine Traffic свідчать, що російські кораблі вимкнули сигнал автоматичної системи ідентифікації, таким чином приховавши своє місцеперебування.

Попри те, що неможливо сказати, що саме перевозиться, на нових знімках видно, що кораблі пов’язані з російською мережею військової логістики, що дає підстави припускати, що ці комерційні судна перевозять військове обладнання, кажуть аналітики RUSI і американські офіційні особи, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Приблизно в той час розпочалися постачання з КНДР, на складі боєприпасів у російському Тихорєцьку, що неподалік від українського кордону, почали стрімко розширюватися ями для боєприпасів.

Вони були заповнені протягом останніх тижнів після прибуття залізничних вагонів.

У RUSI вважають, що колір і розмір контейнерів збігаються з вантажами з Раджану до Дунаю.