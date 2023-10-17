Ядерная программа Северной Кореи является шагом самообороны, чтобы предотвратить ядерную войну перед лицом стремления США к ядерному превосходству.

КНДР обвиняет США в разжигании ядерного напряжения

Ким Кван Мьонг, которого KCNA, северокорейское центральное информационное агентство, назвало исследователем Института разоружения и мира при Министерстве иностранных дел, обвинил США в разжигании регионального напряжения своей ядерной программой и в стратегической нестабильности, разрушающей мир во всем мире.

Эти комментарии прозвучали в тот момент, когда регулярные запуски ядерной Северной Кореи межконтинентальных баллистических ракет, которые могут поразить континентальную часть Соединенных Штатов, вызывают тревогу в регионе.

Ким назвал недавние выводы Комиссии по стратегической позиции США, призывающие усилить программу модернизации ядерного оружия страны в рамках подготовки к потенциальным одновременным войнам с Россией и Китаем, как еще один «чрезвычайно рискованный» признак и «гегемонистский шаг».

США, крупнейшее в мире ядерное государство и первый в мире ядерный пользователь, принявший превентивный ядерный удар по другим странам как свою национальную политику, говорят о «ядерной угрозе» от кого-то. Это софизм, – сказал Ким. Поделиться

Какова цель США

Ким добавил, что Вашингтон стремится улучшить свой потенциал превентивного ядерного удара по Северной Корее путем создания системы противоракетной обороны, одновременно посылая своим союзникам в регионе стратегические средства и сверхсовременную военную технику.

Реальность срочно требует от КНДР, противостоящей империализму США, агрессивной военной ядерной преступной силе, укрепить свои военные возможности самообороны для сдерживания ядерной войны, — сказал Ким. Поделиться

В другой статье KCNA Ким Тон Мьонг, исследователь Общества изучения международной политики, раскритиковал ежегодные ядерные учения НАТО под названием «Устойчивый полдень», которые начались в понедельник и преследуют цель отработки использования американских бомб в Европе.