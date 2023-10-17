Ядерная программа Северной Кореи является шагом самообороны, чтобы предотвратить ядерную войну перед лицом стремления США к ядерному превосходству.
КНДР обвиняет США в разжигании ядерного напряжения
Ким Кван Мьонг, которого KCNA, северокорейское центральное информационное агентство, назвало исследователем Института разоружения и мира при Министерстве иностранных дел, обвинил США в разжигании регионального напряжения своей ядерной программой и в стратегической нестабильности, разрушающей мир во всем мире.
Эти комментарии прозвучали в тот момент, когда регулярные запуски ядерной Северной Кореи межконтинентальных баллистических ракет, которые могут поразить континентальную часть Соединенных Штатов, вызывают тревогу в регионе.
Ким назвал недавние выводы Комиссии по стратегической позиции США, призывающие усилить программу модернизации ядерного оружия страны в рамках подготовки к потенциальным одновременным войнам с Россией и Китаем, как еще один «чрезвычайно рискованный» признак и «гегемонистский шаг».
Какова цель США
Ким добавил, что Вашингтон стремится улучшить свой потенциал превентивного ядерного удара по Северной Корее путем создания системы противоракетной обороны, одновременно посылая своим союзникам в регионе стратегические средства и сверхсовременную военную технику.
В другой статье KCNA Ким Тон Мьонг, исследователь Общества изучения международной политики, раскритиковал ежегодные ядерные учения НАТО под названием «Устойчивый полдень», которые начались в понедельник и преследуют цель отработки использования американских бомб в Европе.
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