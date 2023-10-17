Ядерна програма Північної Кореї є кроком самооборони, щоб запобігти ядерній війні перед лицем прагнення США до ядерної переваги.
КНДР звинувачує США в розпалюванні ядерної напруги
Кім Кван Мьонг, якого KCNA, північнокорейське центральне інформаційне агентство, назвало дослідником Інституту роззброєння та миру при Міністерстві закордонних справ, звинуватив США у розпалюванні регіональної напруги своєю ядерною програмою та у стратегічній нестабільності, яка руйнує мир у всьому світі.
Ці коментарі прозвучали в той момент, коли регулярні запуски ядерною Північною Кореєю міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть вразити континентальну частину Сполучених Штатів, викликають неабияку тривогу в регіоні.
Кім назвав нещодавні висновки Комісії зі стратегічної позиції США, які закликають посилити програму модернізації ядерної зброї країни в рамках підготовки до потенційних одночасних воєн з Росією та Китаєм, як ще одну «надзвичайно ризиковану» ознаку та «гегемоністський крок».
Яка мета США
Кім додав, що Вашингтон прагне покращити свій потенціал превентивного ядерного удару по Північній Кореї шляхом створення системи протиракетної оборони, одночасно надсилаючи своїм союзникам в регіоні стратегічні засоби і надсучасну військову техніку.
В іншій статті KCNA Кім Тон Мьонг, дослідник Товариства вивчення міжнародної політики, розкритикував щорічні ядерні навчання НАТО під назвою «Стійкий полудень», які почалися в понеділок і мають на меті відпрацювання використання американських бомб у Європі.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-