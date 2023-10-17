КНДР звинувачує США в розпалюванні ядерної напруги
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КНДР звинувачує США в розпалюванні ядерної напруги

КНДР
Джерело:  Reuters

Ядерна програма Північної Кореї є кроком самооборони, щоб запобігти ядерній війні перед лицем прагнення США до ядерної переваги.

КНДР звинувачує США в розпалюванні ядерної напруги

Кім Кван Мьонг, якого KCNA, північнокорейське центральне інформаційне агентство, назвало дослідником Інституту роззброєння та миру при Міністерстві закордонних справ, звинуватив США у розпалюванні регіональної напруги своєю ядерною програмою та у стратегічній нестабільності, яка руйнує мир у всьому світі.

Ці коментарі прозвучали в той момент, коли регулярні запуски ядерною Північною Кореєю міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть вразити континентальну частину Сполучених Штатів, викликають неабияку тривогу в регіоні.

Кім назвав нещодавні висновки Комісії зі стратегічної позиції США, які закликають посилити програму модернізації ядерної зброї країни в рамках підготовки до потенційних одночасних воєн з Росією та Китаєм, як ще одну «надзвичайно ризиковану» ознаку та «гегемоністський крок».

США, найбільша в світі ядерна держава і перший у світі ядерний користувач, який прийняв превентивний ядерний удар по інших країнах як свою національну політику, говорять про «ядерну загрозу» від когось. Це софізм, — сказав Кім.

Яка мета США

Кім додав, що Вашингтон прагне покращити свій потенціал превентивного ядерного удару по Північній Кореї шляхом створення системи протиракетної оборони, одночасно надсилаючи своїм союзникам в регіоні стратегічні засоби і надсучасну військову техніку.

Реальність терміново вимагає від КНДР, яка протистоїть імперіалізму США, найагресивнішій військовій ядерній злочинній силі, зміцнити свої військові можливості самооборони для стримування ядерної війни, — сказав Кім.

В іншій статті KCNA Кім Тон Мьонг, дослідник Товариства вивчення міжнародної політики, розкритикував щорічні ядерні навчання НАТО під назвою «Стійкий полудень», які почалися в понеділок і мають на меті відпрацювання використання американських бомб у Європі.

Реальність ще раз доводить, що темні хмари жахливої термоядерної війни ніколи не можуть бути стерті, поки існують США, мерзенний вбивця, який вважає ядерну зброю ключем до своєї гегемонської зовнішньої політики, — сказав Кім.

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