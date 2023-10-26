КНДР поставила свои боеприпасы на военные склады РФ – британская разведка

Северокорейские боеприпасы уже попали на склады боеприпасов на западе РФ.

Британская разведка проанализировала поставки КНДР боеприпасов РФ

По данным британской разведки, несмотря на официальные возражения Москвой недавних сообщений о получении вооружения от КНДР, почти наверняка северокорейские боеприпасы уже достигли складов боеприпасов на западе России.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lVCkzVawFK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 26, 2023

Эти составы поддерживают российские военные операции в Украине, говорится в публикации. Поделиться

В Минобороны Британии прогнозируют, что если КНДР сохранит недавние масштабы и темпы поставки военного назначения в РФ - речь идет о более чем тысяче контейнеров за последние несколько недель - то она станет "одним из самых значительных" иностранных поставщиков оружия для Кремля, наряду с Ираном и Беларусью.

При этом еще непонятно, что Россия согласилась предоставить Северной Корее на вооружение.

Маловероятно, что полный пакет уже завершен. По всей вероятности, это была одна из основных тем обсуждения во время недавних визитов чиновников в Северную Корею, - рассказали в британском оборонном ведомстве. Поделиться

В западной разведке предположили, что в плату Москвы может войти сочетание финансовой компенсации, другой экономической поддержки, предоставления Пхеньяну военных технологий и сотрудничества "в других отраслях высоких технологий, таких как космос".

Что известно о передаче Северной Кореей боеприпасов РФ

13 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин встретились в РФ для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские запасы и оружие в обмен на технологии.

При этом издание Economist утверждает, что Пхеньян уже большую часть года снабжает Москву артиллерийскими боеприпасами и ракетами типа "Катюша".

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила РФ тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами на фоне войны в Украине.

Недавно глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что Северная Корея могла передать России 300-350 тысяч артиллерийских боеприпасов, и этого количества хватит Москве примерно на месяц ведения боевых действий в Украине "средней интенсивности".

Ранее США, Япония и Южная Корея уже подтвердили и осудили поставки оружия из КНДР в Россию.