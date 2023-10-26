КНДР поставила свои боеприпасы на военные склады РФ – британская разведка

Северокорейские боеприпасы уже попали на склады боеприпасов на западе РФ.
Британская разведка проанализировала поставки КНДР боеприпасов РФ
По данным британской разведки, несмотря на официальные возражения Москвой недавних сообщений о получении вооружения от КНДР, почти наверняка северокорейские боеприпасы уже достигли складов боеприпасов на западе России.
В Минобороны Британии прогнозируют, что если КНДР сохранит недавние масштабы и темпы поставки военного назначения в РФ - речь идет о более чем тысяче контейнеров за последние несколько недель - то она станет "одним из самых значительных" иностранных поставщиков оружия для Кремля, наряду с Ираном и Беларусью.
При этом еще непонятно, что Россия согласилась предоставить Северной Корее на вооружение.
В западной разведке предположили, что в плату Москвы может войти сочетание финансовой компенсации, другой экономической поддержки, предоставления Пхеньяну военных технологий и сотрудничества "в других отраслях высоких технологий, таких как космос".
Что известно о передаче Северной Кореей боеприпасов РФ
13 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин встретились в РФ для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские запасы и оружие в обмен на технологии.
При этом издание Economist утверждает, что Пхеньян уже большую часть года снабжает Москву артиллерийскими боеприпасами и ракетами типа "Катюша".
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила РФ тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами на фоне войны в Украине.
Недавно глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что Северная Корея могла передать России 300-350 тысяч артиллерийских боеприпасов, и этого количества хватит Москве примерно на месяц ведения боевых действий в Украине "средней интенсивности".
Ранее США, Япония и Южная Корея уже подтвердили и осудили поставки оружия из КНДР в Россию.
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