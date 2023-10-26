КНДР поставила свої боєприпаси на військові склади РФ — британська розвідка

Північнокорейські боєприпаси вже потрапили на склади боєприпасів на заході РФ.

Британська розвідка проаналізувала поставки КНДР боєприпасів РФ

За даними британської розвідки, попри офіційні заперечення Москвою нещодавніх повідомлень про отримання озброєння від КНДР, майже напевно північнокорейські боєприпаси вже досягли складів боєприпасів на заході Росії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 October 2023.



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Ці склади підтримують російські військові операції в Україні, - йдеться у публікації. Поширити

У Міноборони Британії прогнозують, що якщо КНДР збереже нещодавні масштаби та темпи постачання військового призначення до РФ - йдеться про понад тисячу контейнерів за останні кілька тижнів - то вона стане "одним із найбільш значних" іноземних постачальників зброї для Кремля, поряд з Іраном та Білоруссю.

При цьому ще незрозуміло, що Росія погодилася надати Північній Кореї натомість на озброєння.

Малоймовірно, що повний пакет вже завершено. Цілком імовірно, що це була одна з основних тем обговорення під час недавніх візитів високопосадовців до Північної Кореї, - розповіли в британському оборонному відомстві. Поширити

У західній розвідці припустили, що до плати Москви може увійти поєднання фінансової компенсації, іншої економічної підтримки, надання Пхеньяну військових технологій та співробітництва "в інших галузях високих технологій, таких як космос".

Що відомо про передачу Північною Кореєю боєприпасів РФ

13 вересня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та російський диктатор Володимир Путін зустрілися в РФ для обговорення військової співпраці. До цього західні ЗМІ повідомляли про наміри КНДР передати Росії артилерійські запаси та зброю в обмін на технології.

При цьому видання Economist стверджує, що Пхеньян вже більшу частину року постачає Москві артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі заявив, що Північна Корея надала РФ одну тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами на тлі війни в Україні.

Нещодавно голова розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що Північна Корея могла передати Росії 300-350 тисяч артилерійських боєприпасів і цієї кількості вистачить Москві приблизно на місяць ведення бойових дій в Україні "середньої інтенсивності".

Раніше США, Японія та Південна Корея вже підтвердили та засудили постачання зброї з КНДР до Росії.